ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός: Δοκάρι ο Τούπτα, ντοπιέτα ο Άλεξιτς για το 0-2
Η ΑΕΛ Novibet είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το γκολ του Άλεξιτς, δεν την αξιοποίησε και το «πλήρωσε», καθώς ο Παναιτωλικός λίγο αργότερα διπλασίασε το προβάδισμα του με το δεύτερο γκολ του Σέρβου.
Στο 49ο λεπτό ο Κουτσερένκο έκανε ασταθή επέμβαση σε σέντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Τούπτα, ο οποίος σούταρε και ο Ουκρανός τερματοφύλακας των Αγρινιωτών την έστειλε στο δεξί δοκάρι.
Στο 58' ο Μπάτζι πέρσε την μπάλα στον χώρο στον Άλεξιτς, ο οποίος πλάσαρε σε τετ α τετ τον Βενετικίδη για το 0-2, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς και πέμπτο με την κιτρινομπλέ φανέλα.
