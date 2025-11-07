«Άμεσα μεγάλη κινητικότητα στον Ολυμπιακό με Πιρόλα και Ζέλσον για ανανέωση συμβολαίου»
Ο Ολυμπιακός επιβράβευσε τον Κοστίνια για την παρουσία τον τελευταία 1,5 χρόνο και του έκανε επέκταση του συμβολαίου του παρότι το προηγούμενο έληγε το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο δεν θα είναι ο μόνος.
Όπως ανέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους «Galacticos», υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στους Πειραιώτες για άμεση επέκταση συμβολαίου τόσο στον Λορέντσο Πιρόλα όσο και στον Ζέλσον Μάρτινς.
Χαρακτηριστικά είπε: «Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε περίοδο εσωτερικών μεταγραφών πριν έρθουν οι όποιες μεταγραφές. Βλέπουμε άμεσα κινητικότητα με τον Πιρόλα πάνω απο όλα αλλά και με τον Ζέλσον». Αμφότεροι είναι βασικές μονάδες στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και για τον Ιταλό στόπερ υπάρχουν ουκ ολίγες ομάδες που έχουν κυκλώσει το όνομά του.
