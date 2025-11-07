Ο Ολυμπιακός έχει ένα συγκεκριμένο group παικτών, τους οποίους θέλει να κρατήσει στο δυναμικό του με νέα συμβόλαια ενώ ο Κοστίνια έχει ήδη... κλειδώσει με νέο συμβόλαιο.

Ο πρώτος που έχει ήδη... κλειδώσει για νέο συμβόλαιο στην ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Κοστίνια. Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ είχε συμβόλαιο έως το 2028 και το νέο deal περιλαμβάνει plus 2 χρόνια για εκείνον (άρα έως το 2030).

Ξέχωρα από τον Κοστίνια υπάρχουν άλλοι 4 παίκτες στον δρόμο της ανανέωσης ή της αναβάθμισης των συμβολαίων τους. Είναι ο Λορέντζο Πιρόλα, ο Ιταλός στόπερ, με συμβόλαιο έως το 2027.

Είναι φυσικά ο Τσικίνιο, υπόθεση για την οποία έχετε διαβάσει σχετικά στο Gazzetta και για την οποία υπάρχει απόλυτα θετική διάθεση και γενικά μία πολύ καλή αύρα για να επέλθει η απαιτούμενη συμφωνία. Ο Πορτογάλος και φοβερά ποιοτικός χαφ έχει συμβόλαιο έως το 2027. Αυτή τη στιγμή προφανώς ο Τσικίνιο και είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στη θέση του.

Η ομάδα αυτή των παικτών κλείνει με τους Ζέλσον (που είναι μετά τον Ποντένσε ο κορυφαίος winger του Ολυμπιακού) και Ελ Καμπί. Ο έμπειρος Πορτογάλος διεθνής εξτρέμ έχει συμβόλαιο που εκπνέει το καλοκαίρι ενώ το προσεχές καλοκαίρι λήγει και το συμβόλαιο του Μαροκινού killer. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα του έχοντας βάλει το... χρυσό γκολ στον τελικό του Conference με τη Φιορεντίνα και έχει 67 γκολ και 11 ασίστ σε 108 αγώνες στους Ερυθρόλευκους. Γενικότερα οι εξελίξεις ως προς αυτό το μέτωπο ήδη... τρέχουν με στόχο φυσικά να προκύψουν νέα συμβόλαια για τους παραπάνω παίκτες.



