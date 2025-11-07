Ολυμπιακός: Παρελθόν από την Ακαδημία και το τμήμα scouting οι Βαϊτσης και Κοκολάκης
Θα συνεχιστούν οι αλλαγές σε επίπεδο προσώπων στον Ολυμπιακό ως προς την Ακαδημία αλλά και τη β' ομάδα του. Προς ώρας αποτελούν παρελθόν από την Ακαδημίες αλλά και το τμήμα scouting οι Βαϊτσης και Κοκολάκης. Ο δε Ολυμπιακός ήδη συζητά για τον διάδοχο του Ανιγκό, που είναι πιθανό να προέρχεται από την Ελλάδα.
Οι scouts σε αυτόν τον τομέα ως προς τον Ολυμπιακό ήταν - πριν την αποχώρηση των 2 αυτών ανθρώπων - οι Αλέξης Αλεξανδρής, Γιώργος Κοκολάκης, Γεώργιος Βαΐτσης και Γρηγόρης Ευθυμιάδης.
