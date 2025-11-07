Οι Βαΐτσης και Κοκολάκης είναι εκείνοι που αποχώρησαν από την Ακαδημία αλλά και το τμήμα scouting του συλλόγου του Ολυμπιακού.

Θα συνεχιστούν οι αλλαγές σε επίπεδο προσώπων στον Ολυμπιακό ως προς την Ακαδημία αλλά και τη β' ομάδα του. Προς ώρας αποτελούν παρελθόν από την Ακαδημίες αλλά και το τμήμα scouting οι Βαϊτσης και Κοκολάκης. Ο δε Ολυμπιακός ήδη συζητά για τον διάδοχο του Ανιγκό, που είναι πιθανό να προέρχεται από την Ελλάδα.

Οι scouts σε αυτόν τον τομέα ως προς τον Ολυμπιακό ήταν - πριν την αποχώρηση των 2 αυτών ανθρώπων - οι Αλέξης Αλεξανδρής, Γιώργος Κοκολάκης, Γεώργιος Βαΐτσης και Γρηγόρης Ευθυμιάδης.



