Η Κηφισιά έδωσε εισιτήρια στον Ολυμπιακό για τον μεταξύ τους αγώνα στη Νεάπολη, τα οποία έθεσε προς διάθεση η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Η Κηφισιά για ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι θα δώσει εισιτήρια στην αντίπαλη ομάδα. Όπως και στον αγώνα με τον Παναιτωλικό το κλαμπ των Βορείων Προαστίων παραχώρησε στον Ολυμπιακό την εξέδρα των φιλοξενούμενων του γηπέδου της Νεάπολης, η οποία χωράει περίπου 700 φιλάθλους.

Οι Πειραιώτες έθεσαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια τους, μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster.

Θυμίζουμε πως εκτός από τους αγώνες με Παναιτωλικό και Ολυμπιακό στη Νίκαια η Κηφισιά είχε δώσει εισιτήρια και σε Παναθηναϊκό, Άρη και ΑΕΚ για τα ματς που έγιναν σε Βόλο, Αγρίνιο και Περιστέρι, αντίστοιχα.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια με την Κηφισιά

«Για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στην Κηφισιά, που θα γίνει την Κυριακή (9/11, 15:00) στο γήπεδο Νεάπολης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά εισιτηρίου πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet».

Τι ισχύει για τα εισιτήρια της Κηφισιάς

Όσον αφορά τα εισιτήρια της Κηφισιάς για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό δικαίωμα αγοράς θα έχουν μόνο όσοι είχαν εισιτήρια ή πρόσκληση στους αγώνες με Παναιτωλικό και Ατρόμητο.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ενημερώνει πως για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου θα έχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ όσοι είχαν αγοράσει εισιτήριο ή είχαν εξασφαλίσει πρόσκληση για τους αγώνες με Παναιτωλικό (εντός) και Ατρόμητο (εκτός).

Η διάθεση των εισιτηρίων στους άνω δικαιούχους θα πραγματοποιείται από φυσικό σημείο πώλησης, στα Γραφεία της ΠΑΕ Κηφισιά στο Ζηρίνειο στις εξής ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: 13:00 – 17:00

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: 09:00 – 17:00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου: 09:00 – 14:00

Το κόστος των εισιτηρίων για τις Θύρες 1Β, 1Γ και 1Δ ορίζεται στα 20€, ενώ για τη θύρα Α1 VIP στα 30€», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.