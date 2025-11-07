Ο Ζοσέ Ανιγκό αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό και τον δρόμο του φαίνεται πως θα ακολουθήσει ο Τόμας Μπενεντέτ ενώ δεν υπάρχει για την ώρα κάποια οριστική εξέλιξη για τον Ρομέν Πιτό.

Των Δημήτρη Τομαρά και Νότη Χάλαρη

Εξελίξεις και αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στο εσωτερικό του Ολυμπιακού καθώς μετά τον Ζοσέ Ανιγκό, ο οποίος θα αποτελέσει παρελθόν όπως διαβάσατε στο Gazzetta , τον ίδιο δρόμο φαίνεται πως θα ακολουθήσει ο Τόμας Μπενεντέτ ενώ σε δύσκολη θέση είναι και ο Ρομέν Πιτό.

Ο πρώτος ήταν άμεσος συνεργάτης του Γάλλου παράγοντα στο θέμα των ακαδημιών και φαίνεται πως θα ανοίξει την πόρτα της... εξόδου όπως και ο συμπατριώτης του. Από την άλλη, ο 48χρονος προπονητής είναι σε δύσκολη θέση αλλά προς το παρόν δεν έχει παρθεί κάποια οριστική απόφαση για την περίπτωση του.

Ο Πιτό οδήγησε την Κ19 του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι και φέτος κλήθηκε να αναλάβει τη Β' ομάδα στη Superleague 2, όπου σε οκτώ παιχνίδια, μέτρησε τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες.

Σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις για την αντικατάσταση της θέσης του τεχνικού διευθυντή της ακαδημίας.