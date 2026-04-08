Πατσατζόγλου στο Play Offs Time: «Έφτασα έξω από το γήπεδο της Γιουνάιτεντ, αλλά ο κ. Κόκκαλης δεν με έδωσε - Σταμάτησα να κοιμάμαι»

Ο Χρήστος Πατσατσόγλου αναφέρθηκε στο «Play Offs Time» για το θέμα της μεταγραφής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το πόσο κοντά έφτασε και γιατί εν τέλει δεν πήγε.

Το «Play Offs Time» έκανε... ποδαρικό στο Gazzetta και ο Χρήστος Πατσατσόγλου μοιράστηκε την ιστορία πίσω από την ενδεχόμενη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία... ναυάγησε την τελευταία στιγμή.

Όπως ανέφερε ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο λόγος που δεν έγινε η μετακίνηση ήταν ότι ο πρόεδρος των Πειραιωτών εκείνη την εποχή, Σωκράτης Κόκκαλης, δεν ήθελε να τον πουλήσει.

Χαρακτηριστικά είπε: «Ήμουν πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, είχα φτάσει έξω από το γήπεδο αλλά τότε είχαμε έναν πρόεδρο που δεν πουλούσε εύκολα, δεν έδινε ποδοσφαιριστές. Ήμουν άτυχος στο ότι ήταν αυτός ο πρόεδρος εκείνη τη στιγμή που δεν έδινε ποδοσφαιριστές, δεν πουλούσε ποδοσφαιριστές και για αυτό δεν πήγα στη Μάντσεστερ.

Θα ήθελα να πάω. Ήθελα πάρα πολύ να γίνει αυτή η μεταγραφή. Δεν κοιμόμουν. Δεν είχα μιλήσει εγώ, ο μάνατζερ μου είχε μιλήσει, μου είπε ότι ήμασταν πάρα πολύ κοντά, είχαν έρθει στην Ελλάδα, πλησίασαν την ομάδα του Ολυμπιακού, δεν πραγματοποιήθηκε, ούτε καν μίλησε ο πρόεδρος μας.

Ο κ. Κόκκαλης ούτε καν μίλησε. Πήγε και είπα ένα "όχι", τέλος. Τον δεξιό μπακ Χρήστο Πατσατσόγλου ήθελαν. Είχε πάθει ο Νέβιλ χιαστό. Είναι τότε που παίξαμε Champions League με τη Μάντσεστερ και με την Εθνική Ομάδα κόντρα στην Αγγλία μέσα στο Μάντσεστερ. Ήταν πολύ κοντά αυτά τα δύο ματς. Αν είχα τον τραυματισμό θα ήμουν στην ομάδα που πήρε το EURO. 100%. Είχα παίξει στα προκριματικά, τραυματίστηκα και δεν πήγα στο EURO».