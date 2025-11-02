Ο λόγος που ο Σεμπάστιαν Λέτο απολογήθηκε από την ομάδα του μετά τη νίκη της Κηφισιάς επί του Ατρομήτου και η εντυπωσιακή πρωτιά του Παύλου Παντελίδη.

Η Κηφισιά συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και παραμένει στην τροχιά του μεγάλου στόχου των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ και τις ισοπαλίες με Αστέρα AKTOR - Παναιτωλικό η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε στην έδρα του Ατρόμητου με 2-1, χάρη στα γκολ του... ασταμάτητου Παύλου Παντελίδη και του εξαιρετικού Τζέρεμι Αντόνισε.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων για περίπου 65 λεπτά κυριάρχησε στο Περιστέρι, με το πρώτο ημίχρονο να χαρακτηρίζεται από τον προπονητή της ομάδας ως το κορυφαίο της σεζόν, όμως μετά το 66' η εικόνα του ματς άλλαξε έπειτα από μια αλλαγή τακτικής που δεν συνηθίζει ο Αργεντινός τεχνικός, σε αυτό το χρονικό σημείο.

Με το σκορ στο 2-0 υπέρ της ομάδας του, ο Λέτο έβαλε τρίτο στόπερ με την είσοδο του Πέτκοφ αντί του Αντόνισε και γύρισε τη διάταξη σε 5-3-2, με την Κηφισιά να οπισθοχωρεί από πολύ νωρίς αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ακόμα το ματς είχε μπροστά του επί της ουσίας 30 λεπτά παιχνιδιού.

Σε αυτό το διάστημα οι φιλοξενούμενοι έγιναν αρκετά παθητικοί, ενώ παρά το γεγονός πως «γέμισε» η περιοχή με τρεις σέντερ μπακ (Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα και Πόκορνι) χάθηκε η αμυντική ισορροπία, όπως φάνηκε από το γκολ του Ατρομήτου, στο οποίο ο Τσαντίλας βρίσκεται μόνος του για να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή.

Η αναγνώριση του λάθους και η συγγνώμη του Λέτο

Προφανώς αυτή η κίνηση του Λέτο προήλθε από τα... παθήματα των περασμένων αναμετρήσεων. Επιθυμία τόσο του Αργεντινου κόουτς, όσο και της διοίκησης είναι η Κηφισιά σε κάθε ματς, ανεξαρτήτως αντιπάλου, να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, με υψηλό πρέσινγκ και αυτό το έχει «πληρώσει» βαθμολογικά.

Θυμίζουμε πως στους αγώνες με Λεβαδειακό, ΑΕΚ, Αστέρα AKTOR και Παναιτωλικό προηγήθηκε και δεν κατάφερε να νικήσει, έχοντας συγκομιδή δυο βαθμών σε αυτά τα ματς, ενώ για να κάνει την τεράστια νίκη επί του Παναθηναϊκού χρειάστηκε να κάνει ανατροπή στην ανατροπή.

Τόσο στις δηλώσεις του στο flash interview, όσο και στη συνέντευξη Τύπου ο Λέτο αναγνώρισε πως έκανε τακτικό λάθος και μάλιστα απολογήθηκε από την ίδια του την ομάδα, η οποία δεν είναι... μαθημένη να παίζει έτσι.

«Έκανα λάθος, καθώς με τον τρόπο που διαχειρίστηκα την ομάδα την έκανα πιο αμυντική από όσο θα έπρεπε. Δεν θα ξανασυμβεί. Είναι κρίμα ότι χάσαμε μέτρα στο γήπεδο», είπε ο «Σέμπα» στην κάμερα της NOVA και λίγο αργότερα έκανε ανάλογη αναφορά στη συνέντευξη Τύπου.

«Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα που τη γύρισα πίσω και παίξαμε τόσο αμυντικά. Είναι κάτι από το οποίο θα μάθω και δεν θα ξανακάνω στο μέλλον. Είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε μάθει να παίζει τόσο πίσω και να περιμένει. Έκανα λάθος και ζητάω συγγνώμη».

Φυσικά είναι πολύ σημαντικό για έναν προπονητή και ειδικά με την προσωπικότητα του Λέτο να αναγνωρίζει το λάθος του, κάτι που δεν είναι το πλέον σύνηθες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή είναι μόλις η δεύτερη χρονιά του 39χρονου Αργεντινού ως πρώτος προπονητής και παρθενική σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, οπότε τα λάθη είναι... μέσα στο παιχνίδι.

Η αποτελεσματικότητα του Παντελίδη

Όσον αφορά το καλό διάστημα της Κηφισιάς ο Ανδρέας Τεττέη ήταν διαρκής μπελάς για την άμυνα του Ατρομήτου, ο Αντόνισε δημιουργούσε ρήγματα στα περίπου 65 λεπτά που αγωνίστηκε και ο Πόμπο ήταν ο «εγκέφαλος» της ομάδας, όμως ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στον παίκτη που «ξεκλείδωσε» το ματς. Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη.

Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού, στο 52ο λεπτό, όταν ακολούθησε έξυπνα τη φάση που δημιούργησε με ατομική ενέργεια ο «παρτενέρ» του, Ανδρέας Τεττέη, και με την ταχύτητα του πρόλαβε δυο αμυνόμενους του Ατρομήτου για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο 23χρονος, ο οποίος πλέον είναι περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού, είναι πρώτος Έλληνας σκόρερ μέχρι στιγμής, έχοντας πέντε γκολ, ένα λιγότερο από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, ενώ αξιοσημείωτη είναι η πρωτιά του στην ευστοχία.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Παντελίδης είναι στην κορυφή του πίνακα των γκολ ανά τελική προσπάθεια, έχοντας ένα τέρμα σε κάθε 2,4 προσπάθειες. Με άλλα λόγια τα 5 γκολ που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής έχουν προέλθει έπειτα από μόνο 12 τελικές!

Η αποτελεσματικότητα του νεαρού επιθετικού μέσα από το κουτί είναι από τα βασικά στοιχεία που τον κάνουν να... λάμπει σε αυτήν την ονειρική σεζόν και τον οδήγησαν στη μεγάλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.