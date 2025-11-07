Ο Αλμπάν Λαφόν ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Μάλμε που άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Europa League.

Στο υψηλότερο επίπεδο, εκεί όπου τα παιχνίδια κρίνονται από μία λεπτομέρεια, οι τερματοφύλακες μπορούν και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την διαφορά.

Να σε κρατήσουν όρθιο σε ένα κακό διάστημα μέσα στο ματς, να κάνουν μια καθοριστική επέμβαση, να γίνουν οι πρωταγωνιστές μίας μεγάλης νίκης.

Όπως ακριβώς έκανε ο Αλμπάν Λαφόν στη σημαντική επικράτηση του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα της Μάλμε για την τέταρτη αγωνιστική του Europa League, συνεχίζοντας τις πολύ καλές του εμφανίσεις επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ.

Επεμβάσεις από χρυσάφι

Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός υστέρησε στο πρώτο δεκάλεπτο και συνολικά στις στατικές φάσεις, όπου απειλήθηκε σημαντικά από τους Σουηδoύς. Ο Γάλλος κίπερ, όμως, είχε τις απαντήσεις.

Στο 8' έβγαλε στη γωνία του το μακρινό σουτ του Ρόσενγκρεν και στο επόμενο λεπτό είπε ''όχι'' στον Τζούριτς σε μία πολύ δύσκολη στιγμή για την εστία του. Στο φινάλε του σαρανταπενταλέπτου ήταν ξανά ''εκεί'' και στη κεφαλιά του Γιάνσον, δείχνοντας απόλυτη ετοιμότητα και αξιοσημείωτα αντανακλαστικά.

Όταν τον χρειάστηκαν οι συμπαίκτες του, ο έμπειρος κίπερ ήταν εκεί να διορθώσει τα λάθη τους και να κρατήσει το μηδέν.

Σχεδόν άριστος με την μπάλα στα πόδια

Δεν ήταν μόνο η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια που βοήθησε το Τριφύλλι.

Ο Λαφόν βοήθησε και με την μπάλα στα πόδια, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις είτε υπό πίεση και συρτά είτε στις μακρινές του μεταβιβάσεις.

Η στατιστική του έγραψε 15/15 κοντινές πάσες αλλά το πιο σημαντικό ήρθε από το δύσκολο κομμάτι, τις long passes του. Με 75%(6/8) ήταν εξαιρετικός, σημάδεψε με ακρίβεια τους συμπαίκτες του, επιβεβαιώνοντας πως σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι σταθερά καλός.