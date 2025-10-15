Ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός είναι ένα top asset για τον Ολυμπιακό ως Οργανισμό με τις νεότερες εξελίξεις να αναμένονται μετά τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα.

Στο Gazzetta έχετε ήδη διαβάσει τα δεδομένα για τον Τσικίνιο και το καινούριο του συμβόλαιο. Ο Πορτογάλος χαφ είναι ένας παίκτης που από τον Σεπτέμβριο και μετά έχει απασχολήσει την ατζέντα των ανθρώπων στον Ολυμπιακό ως προς το επίπεδο του νέου του συμβολαίου. Οι 2 πλευρές (παίκτης και Ολυμπιακός) έχουν την καλύτερη δυνατή διάθεση για να κλείσουν οριστικά το deal που θα επιφέρει ένα νέο και αναβαθμισμένο συμβόλαιο στον έμπειρο Ίβηρα, που αποτελεί μία πολύ σημαντική μονάδα για τους Ερυθρόλευκους. Η ποιότητά του, η τεχνική του κατάρτιση, η εξυπνάδα του, τα ηγετικά του προσόντα και η επίδρασή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν αμφισβητούνται σε καμία των περιπτώσεων.

Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε εν αναμονή των επόμενων και νέων εξελίξεων που θα προκύψουν μετά τον αγώνα με τη Μπαρτσελόνα. Σε εκείνο το διάστημα θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα για να κλείσει με ένα νέο συμβόλαιο ο «Τσίκι». Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός έχει συμβόλαιο που τελειώνει το 2027 και στον Ολυμπιακό έχει 73 αγώνες με 14 γκολ και 8 ασίστ.

Ο ίδιος όποτε μιλά για τον Ολυμπιακό πάντα στέκεται στη σημασία του να φορά τη φανέλα του και το πόσο σπουδαίο είναι να τα δίνει όλα για αυτόν τον σύλλογο. Ο Πορτογάλος είναι ένας από τους πλέον αγαπημένους παίκτες της εξέδρας, που έχει δεθεί για τα καλά και εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό.

