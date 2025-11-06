Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν είδε τις επιστροφές στις οποίες ήλπιζε ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης (9/11, 15:00) με τον Αστέρα Τρίπολης καθώς οι Φαμπιάνο Λέισμα, Τάσος Δώνης και Χαμζά Μεντίλ παρέμειναν στο ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει αρκετά, θεωρείται δύσκολο για τους τρεις ποδοσφαιριστές να προλάβουν τον αγώνα της Κυριακής. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπονται αλλαγές στο κέντρο της άμυνας από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Φαμπιάνο Λέισμαν δεν θα βρεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.

Σημαίνει επίσης ότι ο Άλβαρο Τεχέρο είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί και πάλι στο αριστερό άκρο της άμυνας καθώς ο Μάρτιν Φρίντεκ είναι μεν διαθέσιμος αλλά στερείται αγωνιστικού ρυθμού λόγω του σημαντικού διαστήματος απουσίας του. Επίσης, η διαφαινόμενη απουσία του Τάσου Δώνη στερεί την ποιοτική λύση που μπορεί να έρθει από τον πάγκο.

Σε αντίθεση με τους τρεις παραπάνω ποδοσφαιριστές, ο Σωκράτης Διούδης συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.