Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στην εκδίκαση το πρωί της Πέμπτης, όπου και απαλλάχθηκε, όπως και η ΑΕΚ για τους πυρσούς που ήταν υπότροπη.

Νέα δικαίωση για την ΑΕΚ στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, όπως και του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος είχε κληθεί σε απολογία έπειτα από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναιτωλικό, όταν και προσέγγισε τον διαιτητή Ιωάννη Παπαδόπουλο με οποίο η Ένωση ήταν έξαλλη για τις αποφάσεις του.

Όπως ανακοινώθηκε, η απόφαση για τον Μάριο Ηλιόπουλο και την ΑΕΚ ήταν απαλλακτική, με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ μάλιστα να δίνει το «παρών» στην εκδίκαση της υπόθεσης στη Λίγκα.

Την ΑΕΚ, αλλά και προσωπικά τον Ηλιόπουλο, εκπροσώπησε νομικά ο Χάρης Γρηγορίου, ενώ παρέστη και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης, Αλέξης Αλεξίου.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ΑΕΚ απαλλάχθηκε και για τους πυρσούς για τους οποίους ήταν υπότροπη, με τους κιτρινόμαυρους να πληρώνουν πρόστιμο ύψους 2.750 ευρώ.

Η απόφαση για ΑΕΚ και Ηλιόπουλο

Αρ. Απόφ. 214/6-11-2025



ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΚ

2) Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μεγαλομέτοχος)



Απαλλάσσει την α’ εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε βάρος του πειθαρχική παράβαση. Δέχεται ότι η α΄ εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750,00) ευρώ.



(αγώνας της 2-11-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ).