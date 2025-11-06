Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Ζοάο Μάριο είχε επισκέψεις με τον ατζέντη του, Φεντερίκο Παστορέλο να τον συναντά στην Αθήνα.

Ο Ζοάο Μάριο διανύει τους πρώτους του μήνες με τη φανέλα της ΑΕΚ έπειτα από τον δανεισμό του από την Μπεσίκτας, με τον 32χρονο Πορτογάλο διεθνή μεσοεπιθετικό να μετράει μέχρι στιγμής εννιά συμμετοχές με τους κιτρινόμαυρους.

Αυτές τις μέρες στην Αθήνα βρίσκεται και ο ατζέντης του, ο Φεντερίκο Παστορέλο, με τους δύο άνδρες να έχουν συνάντηση και συγκεκριμένα σε πασίγνωστο πεντάστερο ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης.

Αμφότεροι ανέβασαν την κοινή τους φωτογραφία από τη συνάντηση που είχαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.