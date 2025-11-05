Οι τιμητές δολοφόνων, τα ισόβια της μάνας και της υποκρισίας!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta για την απόλυτη σήψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο...απλό παρακλάδι της ελληνικής κοινωνίας!

Χθες το βράδυ μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στην πρώτη μέρα για το εφετείο της υπόθεσης δολοφονίας του Άλκη, κάθισα να γράψω ένα blog. Με πολύ υλικό σχολιασμού, με bonus δηλώσεις Σούντγκρεν, με extra bonus ανακοίνωση από ΕΠΑΘΛΑ, λίγο Αχιλλέα και φυσικά τα αγωνιστικά του Σαββατοκύριακου. Δεν είναι λίγες οι φορές, που στην Ελλάδα τα αγωνιστικά περνούν σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε το “φτιάξτε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές” συνήθως ξεστομίζονται από όσους έχουν φροντίσει τα... ανθρώπινα λάθη να είναι υπέρ τους.

Πραγματικά όμως για ποιο ποδόσφαιρο να μιλήσουμε όταν ακούς την μητέρα και τον πατέρα του Άλκη και λίγες ώρες αργότερα γίνεται γνωστή η είδηση της δολοφονίας ενός νέου παιδιού στην Χαλκίδα για...οπαδικά. Τι να γράψεις, τι να πεις, με τι να ασχοληθείς; Όποιος γράφει και λέει την αλήθεια για το τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε στοχοποιείται, είτε απειλείται, είτε εξουδετερώνεται. Δείτε τα σχόλια κάτω από τα δικά μου άρθρα όσες φορές έχω προσπαθήσει να αναδείξω ορισμένα κακώς κείμενα με...σχέσεις και...σχέσεις ομάδων. Απειλές, ύβρεις και...προτροπές για νομικές ενέργειες των εμπλεκομένων. Στην μόδα πάντα και το “προάγεις την βία”! Πώς; Αν γράψω ότι είναι ντροπή να υποστηρίζεις δολοφόνους ή ντροπή να έχεις θυγατρικές ή ντροπή να παίζεις φιλικά ή ντροπή να ελέγχεις διαιτητές. Προφανώς είναι ντροπή γιατί στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Και φυσικά πρέπει και να το αποδείξεις εκτός αν οι κατηγορίες αφορούν τον Άρη! «Πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη» έγραφαν για την υπόθεση Λάτσκοφ, όσοι χθες είδαν επιθέσεις οπαδών του Άρη σε... συγγενείς και φίλους κατηγορούμενων. Αρχικά να σημειώσουμε βέβαια ότι οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί για μία δολοφονία και δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και φυσικά όπως μπορεί και τυφλός να δει στα δικαστήρια βρέθηκαν οπαδοί του συμπολίτη για να τους συμπαρασταθούν, όπως φυσικά βρέθηκαν και οπαδοί του Άρη για να συμπαρασταθούν στις οικογένειες ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ!

«Τιμητές των δολοφόνων και τα ισόβια της μάνας του Άλκη»

Δεν χρειάζεται να αναφέρω τίποτα άλλο για όσα έγιναν πέρα από τις δηλώσεις του πατέρα και της μητέρας του Άλκη τις οποίες μπορείτε και να δείτε στα σχετικά ρεπορτάζ με video του gazzetta. Ο Αριστείδης Καμπανός μίλησε για τους τιμητές των δολοφόνων του γιου του, η μάνα του Άλκη για τα ισόβια που βιώνει η ίδια σε αντίθεση με τις μάνες των καταδικασθέντων. Αυτές οι δηλώσεις είτε εξαφανίστηκαν με ελάχιστες εξαιρέσεις είτε έγιναν τελευταίο θέμα ενώ πρώτο έπαιζε η επίθεση σε συγγενείς και φίλους. Εικάζω ότι το βράδυ μετά την δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ άπαντες κοιμήθηκαν σαν...πουλάκια. Δεν φταίνε όμως σε καμία των περιπτώσεων όλοι αυτοί. Η Πολιτεία ασχολείται με τα ΕΛΤΑ, που όλοι τα βρίζουν όσο υπάρχουν και επιλέγουν ιδιωτικές εταιρίες, αλλά τώρα που θα κλείσουν, βρίζουν γιατί θα επιλέγουν... ιδιωτικές εταιρίες. Θυμίζει και λίγο από...ΕΡΤ όλο αυτό, αλλά ας μην το ανοίξω παραπάνω γιατί θα πέσω πάνω σε...συντεχνιακά συμφέροντα και δεν θα βγει και άκρη. Το θέμα δεν είναι αν θα κλείσουν ή θα ανοίξουν. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΣΤΑ με μισθούς και προνόμια ανάλογα του ιδιωτικού τομέα και φυσικά να αξιολογούνται ικανότητες και όχι κομματικές ταυτότητες. ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΙΚΑΝΟΙ και όχι αυτοί που βρήκαν τρύπα και...τρούπωσαν.

Τι ψάχνω τώρα να βρω και εγώ θα μου πείτε. Στην Ελλάδα όμως μπορεί να πιάσεις κάποιον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ με την γίδα στην πλάτη, αλλά να μην αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου γιατί θα βρεθεί το παραθυράκι για να μην διωχθεί για...τυπικούς λόγους. Μπορεί ας πούμε να έχετε εμένα να πηγαίνω βόλτα έναν διαιτητή, να του λέω πότε και σε ποιο ματς θα με ευνοήσει, να με ευνοεί όντως, να με πιάνει ο υπερκοριός, αλλά να μην καταδικάζομαι γιατί την ώρα της απομαγνητοφώνησης έτρωγα πατατάκια και ακούγεται χρουτς χρατς. Αν πάλι είναι συντριπτικά τα στοιχεία εναντίον μου βρίσκω τον τρόπο με μία νομοθετική ρύθμιση βρε αδερφέ και δημιουργούνται οι συνθήκες απαλλαγής. Με τα χρόνια η μη καταδίκη για τυπικούς (με τους νέους νόμους) λόγους θα...τραγουδιέται ως αθώωση και όλα καλά! Είμαστε σαν δικαστική-αστυνομική σειρά που πιάνουμε τον δολοφόνο, ξέρουμε ότι αυτός το έκανε- αποδεικνύεται και από τα πειστήρια του εγκλήματος- αλλά τον βλέπουμε να βγαίνει χαμογελαστός ελεύθερος γιατί τα πειστήρια τα συνέλεξαν χωρίς να φοράνε γάντια οι αστυνομικοί! ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΣΕ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ! Και μετά οι εγκληματίες θα “κλαίνε” για το επόμενο θύμα, αφού οι μιμητές τους ξέρουν ότι μπορεί να βρεθεί ο τρόπος και να γλιτώσουν και αυτοί. Και θα

τους βοηθούν σε αυτό νέοι τιμητές δολοφόνων απέναντι σε μία ακόμα μάνα που θα έχει καταδικαστεί σε πραγματικά ισόβια ζωής-μέχρι την τελευταία της πνοή- χωρίς το σπλάχνο της. Ναι, αλλά η Πολιτεία έβαλε κάμερες στα γήπεδα και... gov!

Οι καταγγελίες Σούντγκρεν και τα...ΕΠΑΘΛΑ!

Βέβαια η Πολιτεία έχει φροντίσει να καθαρίσει το ποδόσφαιρο από σκιές, στοιχήματα και λοιπές παραβατικές συμπεριφορές! Δε νομίζω κανένας να πίστεψε τον Σούντγκρεν για όσα είπε. Αν είχε...Άρη μέσα φυσικά και οι αρμόδιες επιτροπές θα είχαν παρέμβει και φυσικά θα βλέπαμε εκπομπές επί εκπομπών. Από την άλλη σιγά, τι μας είπε αυτός ο μυθομανής ο Σούντγκρεν. Μία ομάδα όπως ο Βόλος κέρδισε στις 18 Απριλίου με 3-0 και οι στοιχηματικές έδιναν τον άσο με 1.25! Έξι μέρες μετά η ομάδα που ήταν τόσο καλύτερη από τον Πανσερραϊκό, μάλλον έχασε

την δύναμη της και αυτή την φορά έδινε η νίκη των Σερρών 1.25! Ξανά 3-0!

Ευρήματα από τον Ιούνιο, αλλά...

Μετά τα όσα είπε ο Σούντγκρεν, βγήκε και η ανακοίνωση από την ΕΠΑΘΛΑ: «Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί».

Οι αναφορές εστάλησαν από τις εταιρείες “Sportradar” και “Starlizard” μέσω της UEFA στις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Ειδικότερα, σ’ έναν από τους δύο αγώνες αναφέρεται, ότι παίχτηκε στο στοίχημα ότι το πρώτο ημίχρονο θα λήξει 1-0 και

το αποτέλεσμα θα είναι 3-0, όπως κι έγινε.

Ο Σούντγκρεν μίλησε Νοέμβρη του 2025. Όλες οι αρμόδιες αρχές ήταν ενημερωμένες από τον Ιούνιο, αλλά έσπευσαν να επικοινωνήσουν το θέμα λίγες ώρες αφού μίλησε ο Σούντγκρεν. Και τώρα αυτές οι αρχές θα διερευνήσουν το θέμα που διερευνούσαν από τον Ιούνιο, αλλά δεν υπήρχε ανακοίνωση μέχρι να το βγάλει φυσικά ο φαντασιόπληκτος Σούντγκρεν από το κεφάλι του! Ελπίδα οι σημερινές δηλώσεις του κ. Μαυρωτά;

Θα δείξει το αποτέλεσμα...

ΥΓ1 Στο επίκεντρο ο ρέφερι Παπαδόπουλος για το ματς της ΑΕΚ. Και φυσικά σήκωσε μεγάλη σκόνη καθώς η ΑΕΚ έχει λαό και κόσμο στα media που μπορεί να το κάνει. Να ενημερώσω πάντως ότι πέρσι στο Βόλος- Άρης η διαιτησία του Παπαδόπουλου ήταν 20 φορές χειρότερη, αλλά ουδείς ασχολήθηκε. Μπείτε και δείτε τι (δεν) σφυρίζει στο τελευταίο εικοσάλεπτο και μετά το 1-1 του Βόλου και πάρτε μπόνους και το Άρης- Αστέρας Τρίπολης με var ποιον; Τον Ευαγγέλου που ξαναμπήκε σήμερα VAR με Ζαμπαλά...touch από Αγρίνιο να σφυρίζει! Ωστόσο όπως βλέπω στα μέσα των ιδιοκτητών των άλλων μεγάλων ομάδων, ο Άρης ευνοήθηκε με Γερμανούς ρέφερι και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό! Άρα; Να μην ξανά σφυρίξουν Γερμανοί elite.

Φέρτε πίσω Δαλούκα, Χαραλαμπίδη, Γενναίο, Κουκουλάκη, Θαλάσση, Λάτσιο, Μπριάκο, Παμπορίδη και Ζωγράφο με μπόνους Κουρομπίλια και...Φραπάρ! Ποιος Τσβάιερ μωρέ τώρα και ποιος Όσμερς! Από ξένους μόνο Κουλμπάκοφ και Φραπαααααααααααααρ!

ΥΓ2 Επιστροφή στις νίκες το βράδυ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ με 4ρι και 2ρι ως το Σάββατο!