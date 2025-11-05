Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (9/11) θα διευθύνει ο Γερμανός Ντάνιελ Σλάγκερ.

Ο Γερμανός ρέφερι στο ντέρμπι που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Σβεν Βασίτσκι και Τομπίας Φριτς. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται επίσης Γερμανός, ο Πασκάλ Μίλερ, με βοηθό τον Άγγελο Ευαγγέλου.