Τσατάλης: «Στόχος η ΑΕΚ»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης, Τάσος Τσατάλης, ανέδειξε σε δυο φάσεις κοινές τη διαφορετική απόφαση (εννοείται σε βάρος της ΑΕΚ) από τον ίδιο VARίστα: Ευαγγέλου ...

Η ΑΕΚ επικράτησε του Παναιτωλικού με 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague όπου χρειάστηκε το buzzer beater του Πινέδα για να πάρει το τρίποντο, ωστόσο έχει αρκετά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης έκανε ανάρτηση στα social media όπου με βίντεο δείχνει τις φάσεις από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό πέρσι και τις συγκρίνει με αυτές από το φετινό ματς με τον Παναιτωλικό και στρέφεται κατά του διαιτητή Ευαγγέλου που στη θέση του VAR και στα δύο ματς.

Αναλυτικά, έγραψε:

«26/10/2024

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Στο VAR ο διεθνής διαιτητής Ευαγγέλου. Δεν καλείται ο διαιτητής για το βίαιο σπρώξιμο – πέναλτι πάνω στον Οντουμπάτζο. (Λίγο μετά δεν καλείται ο διαιτητής ούτε για το πέναλτι στον Πινέδα, που παραδέχτηκε και ο Λανουά)

2/11/2025

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Στο VAR πάλι ο διεθνής διαιτητής Ευαγγέλου. Καλεί τον διαιτητή Παπαδόπουλο για επιθετικό φάουλ σε κίνηση διεκδίκησης - ήπιο σπρώξιμο του Γιόβιτς στην μικρή περιοχή και ακυρώνεται το γκολ της ΑΕΚ.

Στην μία όχι πέναλτι στο βίαιο σπρώξιμο που δέχτηκε ο Οντουμπάτζο, στην άλλη επιθετικό φάουλ στην κίνηση διεκδίκησης του

Γιόβιτς ... Και στις δύο περιπτώσεις, στόχος η ΑΕΚ.

Να μας εξηγήσει λοιπόν η ΚΕΔ αν το δίκιο όπως πάντα έχει μια και μόνο όψη ή κατ' εξαίρεση για τον διαιτητη κ. Ευαγγελου έχει δυο ακριβώς αντίθετες όψεις οταν πρόκειται για την ΑΕΚ».