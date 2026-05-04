Υποδοχή στην ομάδα από την Original 21 στο ξενοδοχείο στη Συγγρού κατά την επιστροφή της αποστολής από το γήπεδο της Λεωφόρου.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην έφυγε με τη νίκη από τη Λεωφόρο μένοντας στο 0-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο η ισοπαλία της έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά στους έξι βαθμούς στην κορυφή μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Μετά το παιχνίδι, κατά την επιστροφή της αποστολής της ΑΕΚ από τη Λεωφόρο στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει στη Συγγρού, οπαδοί της ΑΕΚ από την Original 21 υποδέχθηκαν τους κιτρινόμαυρους.

«Νάτοι, νάτοι οι πρωταθλητές» φώναζαν οι οπαδοί της Ένωσης στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο, δείχνοντας όπως και πριν το παιχνίδι τη στήριξή τους στην ομάδα και ότι πορεύονται μαζί στη μάχη για το πρωτάθλημα.

Η σύνδεση του κόσμου με την ομάδα είναι τρομερή, κάτι άλλωστε που αποδεικνύεται και στις ανοικτές προπονήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμονές των αναμετρήσεων, με πάνω από 10.000 Ενωσίτες να δίνουν το «παρών» το Σάββατο στην Allwyn Arena πριν την αναμέτρηση της Λεωφόρου. Κάτι που αναμένεται να επαναληφθεί και το προσεχές Σάββατο ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.