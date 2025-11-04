Hudl Performance Insights 25: Η τεχνολογία και τα δεδομένα ενώνονται σε ένα συνέδριο για το μέλλον του ποδοσφαίρου
Η Hudl, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας που συνδέει βίντεο και δεδομένα στον χώρο του αθλητισμού, ανακοίνωσε τη διοργάνωση του Hudl Performance Insights 25, ενός σημαντικού συνεδρίου που φέρνει κοντά τους ειδικούς της ανάλυσης, της απόδοσης και του scouting στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στο Fulham Pier του Λονδίνου, από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:00, με τους ομιλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή από τις 09:00.
Από τη Statsbomb Conference στη νέα εποχή της Hudl
Το Hudl Performance Insights 25 αποτελεί τη φυσική συνέχεια του γνωστού Statsbomb Conference, διευρύνοντας το πεδίο του ώστε να καλύψει ένα μεγαλύτερο φάσμα θεμάτων και ειδικοτήτων. Η εκδήλωση αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες ποδοσφαιρικές ομάδες ενοποιούν πλέον τις διαδικασίες τους, συνδυάζοντας ανάλυση δεδομένων, scouting, video analysis και επιστήμη της απόδοσης σε μία κοινή στρατηγική.
Ο Ty Chin, Γενικός Διευθυντής του τομέα Elite Football της Hudl, δήλωσε: «Μετά την εξαγορά της Statsbomb το 2024, η Hudl παραμένει αφοσιωμένη στη στήριξη της κοινότητας του football analytics. Το Hudl Performance Insights 25 συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, φέρνοντας κοντά τα πιο λαμπρά μυαλά του χώρου και επεκτείνοντας το πρόγραμμα ώστε να είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο καινοτόμο από ποτέ. Ενώνουμε ειδικότητες για να προωθήσουμε το ποδόσφαιρο μπροστά».
Παγκόσμιοι ειδικοί στη σκηνή του Λονδίνου
Το συνέδριο θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές από διεθνείς συλλόγους και οργανισμούς, που εκπροσωπούν την αιχμή της τεχνολογίας και της επιστήμης στο ποδόσφαιρο.
The Statsbomb Stage
- Damien Comolli, General Manager, Juventus
- Edin Terzic, πρώην προπονητής, Borussia Dortmund
- Alexander Schmalhofer, πρώην Head of Sport Analytics & Development, Red Bull Soccer
- Mariela Nisotaki, Head of Group Talent Acquisition, Southampton FC & Sport Republic
- Arielle Dror, Director of Data & Analytics, Bay FC
- Jordyn Kaplan, Director of Analytics, Boston Legacy FC
- Dr. Mohammad Dabbah, Group CTO, Como 1907
- Dr. Paul Bradley, Football Science Consultant
The New Hudl Signal Stage
Νέο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης είναι το Hudl Signal Stage, το οποίο θα φιλοξενήσει κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της φυσικής κατάστασης και της αθλητικής επιστήμης, όπως:
- Martin Buchheit (Aspetar)
- Mathieu Lacome (Parma Calcio 1913)
- Dawn Scott, High Performance Consultant
- Lewis MacMillan (Fulham FC)
- Darcy Norman (Chicago Fire)
- Jack Nayler (Everton FC)
- Sven Herzog (FSV Mainz 05)
Παράλληλα, στη Research Stage θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες ακαδημαϊκές έρευνες γύρω από την ανάλυση δεδομένων στο ποδόσφαιρο, με τους συμμετέχοντες και τα θέματα να ανακοινώνονται σύντομα.
Χρήσιμες πληροφορίες
Η συμμετοχή στο συνέδριο γίνεται μόνο με προεγγεγραμμένα εισιτήρια, καθώς δεν θα επιτρέπεται εγγραφή την ημέρα της εκδήλωσης.
Σχετικά με τη Hudl
Η Hudl συνεργάζεται με περισσότερες από 344.000 ομάδες παγκοσμίως, προσφέροντας εργαλεία και αναλύσεις που βοηθούν προπονητές, αθλητές και συλλόγους να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Μέσω έξυπνων καμερών, πλατφορμών video και ανάλυσης δεδομένων, η Hudl συμβάλλει στην εξέλιξη του αθλητισμού και ενισχύει τη σύνδεση των ομάδων με τους φιλάθλους τους, μέσα από livestreaming, highlights και ψηφιακή ενημέρωση.
