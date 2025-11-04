Hudl Performance Insights 25: Η τεχνολογία και τα δεδομένα ενώνονται σε ένα συνέδριο για το μέλλον του ποδοσφαίρου

Το Hudl Performance Insights 25, το συνέδριο της κορυφαίας εταιρείας τεχνολογίας στον χώρο του αθλητισμού θα λάβει χώρα σε λίγες ημέρες στο Λονδίνο, συνδέοντας το κοινό με διακεκριμένους επιστήμονες του ποδοσφαίρου.

Η Hudl, η κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας που συνδέει βίντεο και δεδομένα στον χώρο του αθλητισμού, ανακοίνωσε τη διοργάνωση του Hudl Performance Insights 25, ενός σημαντικού συνεδρίου που φέρνει κοντά τους ειδικούς της ανάλυσης, της απόδοσης και του scouting στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στο Fulham Pier του Λονδίνου, από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:00, με τους ομιλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή από τις 09:00.

Από τη Statsbomb Conference στη νέα εποχή της Hudl

Το Hudl Performance Insights 25 αποτελεί τη φυσική συνέχεια του γνωστού Statsbomb Conference, διευρύνοντας το πεδίο του ώστε να καλύψει ένα μεγαλύτερο φάσμα θεμάτων και ειδικοτήτων. Η εκδήλωση αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες ποδοσφαιρικές ομάδες ενοποιούν πλέον τις διαδικασίες τους, συνδυάζοντας ανάλυση δεδομένων, scouting, video analysis και επιστήμη της απόδοσης σε μία κοινή στρατηγική.

Ο Ty Chin, Γενικός Διευθυντής του τομέα Elite Football της Hudl, δήλωσε: «Μετά την εξαγορά της Statsbomb το 2024, η Hudl παραμένει αφοσιωμένη στη στήριξη της κοινότητας του football analytics. Το Hudl Performance Insights 25 συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, φέρνοντας κοντά τα πιο λαμπρά μυαλά του χώρου και επεκτείνοντας το πρόγραμμα ώστε να είναι μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο καινοτόμο από ποτέ. Ενώνουμε ειδικότητες για να προωθήσουμε το ποδόσφαιρο μπροστά».

Παγκόσμιοι ειδικοί στη σκηνή του Λονδίνου

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές από διεθνείς συλλόγους και οργανισμούς, που εκπροσωπούν την αιχμή της τεχνολογίας και της επιστήμης στο ποδόσφαιρο.

The Statsbomb Stage

Damien Comolli, General Manager, Juventus

Edin Terzic, πρώην προπονητής, Borussia Dortmund

Alexander Schmalhofer, πρώην Head of Sport Analytics & Development, Red Bull Soccer

Mariela Nisotaki, Head of Group Talent Acquisition, Southampton FC & Sport Republic

Arielle Dror, Director of Data & Analytics, Bay FC

Jordyn Kaplan, Director of Analytics, Boston Legacy FC

Dr. Mohammad Dabbah, Group CTO, Como 1907

Dr. Paul Bradley, Football Science Consultant

The New Hudl Signal Stage

Νέο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης είναι το Hudl Signal Stage, το οποίο θα φιλοξενήσει κορυφαίους ειδικούς στον τομέα της φυσικής κατάστασης και της αθλητικής επιστήμης, όπως:

Martin Buchheit (Aspetar)

Mathieu Lacome (Parma Calcio 1913)

Dawn Scott, High Performance Consultant

Lewis MacMillan (Fulham FC)

Darcy Norman (Chicago Fire)

Jack Nayler (Everton FC)

Sven Herzog (FSV Mainz 05)

Παράλληλα, στη Research Stage θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες ακαδημαϊκές έρευνες γύρω από την ανάλυση δεδομένων στο ποδόσφαιρο, με τους συμμετέχοντες και τα θέματα να ανακοινώνονται σύντομα.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η συμμετοχή στο συνέδριο γίνεται μόνο με προεγγεγραμμένα εισιτήρια, καθώς δεν θα επιτρέπεται εγγραφή την ημέρα της εκδήλωσης.

Σχετικά με τη Hudl

Η Hudl συνεργάζεται με περισσότερες από 344.000 ομάδες παγκοσμίως, προσφέροντας εργαλεία και αναλύσεις που βοηθούν προπονητές, αθλητές και συλλόγους να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Μέσω έξυπνων καμερών, πλατφορμών video και ανάλυσης δεδομένων, η Hudl συμβάλλει στην εξέλιξη του αθλητισμού και ενισχύει τη σύνδεση των ομάδων με τους φιλάθλους τους, μέσα από livestreaming, highlights και ψηφιακή ενημέρωση.

