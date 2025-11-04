Άρης: «Μπήκαν» Φρίντεκ και Διούδης, στον δρόμο της επιστροφής και ο Φαμπιάνο
Οι απουσίες πολλών ποδοσφαιριστών στοιχειοθετούν το μόνιμο πρόβλημα για τον Ισπανό προπονητή ο οποίος από τις πρώτες ημέρες του στην τεχνική ηγεσία του Άρη διαχειρίζεται ελλιπές ρόστερ. Ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να ελπίζει στην επιστροφή τουλάχιστον τριών ποδοσφαιριστών. Η αρχή έγινε με τον Ντούντου Ροντρίγκες και σήμερα (4/11) ακολούθησε ο Μάρτιν Φρίντεκ. Ο Σωκράτης Διούδης ακολούθησε μέρος του προγράμματος και εκτιμάται ότι έχει πιθανότητες επιστροφής, το ίδιο ισχύει και για τον Φαμπιάνο.
Ο Βραζιλιάνος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης – ομοίως και ο Χαμζά Μεντίλ – υπάρχει όμως η προσδοκία ότι θα είναι στην αποστολή του επόμενου αγώνα. Αντιθέτως, τόσο ο Τάσος Δώνης όσο και ο Γκαμπριέλ Μισεουί παραμένουν στο πρόγραμμα θεραπείας.
