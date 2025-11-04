Η ΑΕΚ θα έχει τη στήριξων των φιλάθλων της στο πλευρό της στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς ο ΟΦΗ παραχώρησε εισιτήρια.

Παρουσία οπαδών και των δυο ομάδων θα γίνει η αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο Στάδιο, για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League (9/11, 17:30).

Όπως έχουν ενημερώσει οι Κρητικοί από τη μέρα της παρουσίασης των διαρκείας, το Παγκρήτιο δίνει τη δυνατότητα για παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας, άρα όποια ομάδα μας ζητάει ξεχωριστή θύρα για τους φιλάθλους της, θα παίρνει εισιτήρια, όπως έγινε τώρα με τον Δικέφαλο.

Ο ΟΦΗ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του και η διαδικασία για τα «μαγικά χαρτάκια» των φιλοξενούμενων θα γίνει με ξεχωριστό link που θα δώσει η ΑΕΚ για τους φιλάθλους της.

Τα εισιτήρια του ΟΦΗ για το ματς με την ΑΕΚ

«H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με την ΑΕΚ (Κυριακή 09/11, 17:30, Παγκρήτιο Στάδιο), για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι τιμές των απλών εισιτηρίων για τον αγώνα με την ΑΕΚ (09/11, 17:30) έχουν ως εξής:

Θύρα 14: 10 ευρώ (παιδικό: 5 ευρώ)

Θύρες 10,12,13: 15 ευρώ (παιδικό 7,5 ευρώ)

Θύρα 11: 25 ευρώ (παιδικό 12,5 ευρώ)

Θύρα 19: 30 ευρώ (παιδικό 15 ευρώ)

Θύρες 2,20: 40 ευρώ (παιδικό 20 ευρώ)

Θύρα 1VIP: 50 ευρώ (παιδικό 25 ευρώ)

Θύρα 1VVIP: 60 ευρώ

* παιδικό εισιτήριο ισχύει για παιδιά έως 15 ετών. Ο γονέας / κηδεμόνας θα πρέπει να εκδώσει το παιδικό εισιτήριο μέσα από την πλατφόρμα της Ticketmaster και να το καταχωρήσει στη συνέχεια στο “GOV.gr Wallet”, με την επιλογή «Προσθήκη εισιτηρίου ανηλίκου».

Σε περίπτωση που το παιδί δεν συνοδεύετε στο γήπεδο από τον γονέα / κηδεμόνα του, αλλά από άλλον συνοδό (κάτοχο κανονικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου διαρκείας), θα πρέπει ο γονέας / κηδεμόνας να δηλώσει στο “GOV.gr Wallet” τον Α.Φ.Μ. του συνοδού.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα απλά εισιτήρια θα διατίθενται με τους εξής τρόπους:

Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της Ticketmaster.

από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» και από την ιστοσελίδα της Ticketmaster. Τηλεφωνικά, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ticketmaster στο 211 1981535 (Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 21:00)

GOV.gr Wallet

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 και εξής ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την χρήση της εφαρμογής “GOV.gr Wallet”. Γι’ αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η εγκατάσταση της απ’ όσους δεν την διαθέτουν.

Για την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr

Η ΠΑΕ ΟΦΗ δεν έχει εμπλοκή στην διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο GOV.gr Wallet από την αγορά του και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο https://support.gov.gr/guide

Φίλαθλοι άνω των 67 ετών

Όσοι φίλαθλοι της ομάδας μας, αποκλειστικά άνω των 67 ετών , δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο smartphone προκειμένου να «κατεβάσουν» την εφαρμογή “GOV.gr wallet” για την αγορά εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00 στο γραφείο της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (επί της οδού Καντάνου, δίπλα στην είσοδο της Θύρας 9), ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους.

ΑΜΕΑ

Οι φίλαθλοι της ομάδας μας που έχουν στην κατοχή τους κάρτα ΑΜΕΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εισιτηρίων στο 2810 254674 ή στο 2810 314402 και στο [email protected] προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο.

1+1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ “Magenta Moments” της COSMOTE TELEKOM

Αποκτήστε 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός (1) με την προσφορά “Magenta Moments” της COSMOTE TELEKOM. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων στις Θύρες 10, 12, 13 & 14 και ΜΟΝΟ για εισιτήρια που θα εκδοθούν μέσα από το www.oficretefc.com ή την επίσημη ιστοσελίδα της COSMOTE TELEKOM.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την αγορά απλού εισιτηρίου είναι η απόκτηση της “Κάρτας Φίλου ΟΦΗ”, (Κόστος: 15 ευρώ – ΟΛΑ τα έσοδα θα διατεθούν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για τις ανάγκες των τμημάτων του), την πληρώνετε ΜΟΝΟ μία φορά και ισχύει για ΟΛΗ τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2025-26.

Πατήστε ΕΔΩ και αποκτήστε την “ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΟΥ ΟΦΗ”.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να εισέλθουν στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι απαραίτητο, εκτός από το εισιτήριό τους (απλό ή διαρκείας), να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο/δίπλωμα οδήγησης).

Πληροφορίες στο e-mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2810 254674 ή 2810 314402, καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» θα είναι ανοιχτά καθημερινά 10:00 – 18:00 για να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους φιλάθλους της ομάδας μας».