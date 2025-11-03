Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την επιμονή της ΑΕΚ κόντρα στον εκνευρισμό που της προκάλεσαν οι διαιτητικές αποφάσεις και για τους Ρότα και Πινέδα που ολοκλήρωσαν την εξαιρετική τους εμφάνιση με τη συνεργασία στο γκολ της νίκης επί του Παναιτωλικού στο φινάλε.

Μετά από μια δύσκολη περίοδο με προβληματικές εμφανίσεις τον Οκτώβριο, το νούμερο ένα ζητούμενο για την ΑΕΚ ήταν η επιστροφή στις νίκες πάση θυσία στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Για να γίνει με αυτόν τον τρόπο η αρχή προκειμένου η Ένωση να προσπαθήσει να αντιδράσει ουσιαστικά εφόσον καταφέρει να πάρει και τα ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς και τον ΟΦΗ που ακολουθούν αυτήν την εβδομάδα πριν τη νέα διακοπή. Και αυτή την αρχή την έκανε η ΑΕΚ έστω κι αν χρειάστηκε να περιμένει για να πανηγυρίσει στο φινάλε με το γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις μετά το ψύχραιμο γύρισμα του Ρότα.

Ο τρόπος που ήρθε η νίκη στο τέλος αποτελεί δεδομένα μια ψυχολογική τόνωση για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίοι θα μπορούσαν με βάση τις ευκαιρίες που είχαν μέσα στο παιχνίδι να είχαν βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσουν τη σφιχτή άμυνα του Παναιτωλικού πολύ νωρίτερα. Δεν το κατάφεραν, όμως διέθεταν υπομονή και επιμονή ως το τέλος, αποφασισμένοι να πάρουν το τρίποντο και το πέτυχαν. Και αυτά κόντρα στον εκνευρισμό που προκαλούσε στους κιτρινόμαυρους η προκλητική διαιτησία του Παπαδόπουλου, ο οποίος πέραν του ότι δεν άφηνε να παιχτεί το ματς, είχε απαράδεκτες αποφάσεις και σε φάουλ και σε κάρτες εις βάρος της Ένωσης.

Ο εκνευρισμός αυτός της κάκιστης διαιτησίας όμως δεν χάλασε το μυαλό των παικτών της ΑΕΚ. Όχι μόνο για το γεγονός ότι με πείσμα έψαξαν το νικητήριο γκολ ως το τέλος και το κατάφεραν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο το κυνήγησαν. Δεν πήγαν απεγνωσμένα για να βρουν δίχτυα, αλλά με την μπάλα κάτω προσπάθησαν να ανοίξουν την πολυπρόσωπη άμυνα του Παναιτωλικού. Και επιβραβεύτηκαν στο 92' με την εξαιρετική συνεργασία του Πινέδα με τον Ρότα, το γύρισμα του δεύτερου μέσα στην περιοχή και το πλασέ του πρώτου που λύτρωσε την Ένωση. Όλα τα παραπάνω συνυπολογίζοντας και την πίεση που είχαν οι παίκτες του Νίκολιτς για νίκη.

Οι δύο κιτρινόμαυροι που συνδυάστηκαν στο γκολ στις καθυστερήσεις ήταν και οι κορυφαίοι της βραδιάς. Ο Πινέδα έχει κάνει την κλασική του άριστη εμφάνιση, κινώντας τα νήματα στη μεσαία γραμμή στην ανάπτυξη, αλλά και με φουλ ένταση ανασταλτικά με ανακτήσεις, κλεψίματα και δεύτερες μπάλες. Ισοπέδωσε τους πάντες και τα πάντα στη μεσαία γραμμή και επιτέλους σκόραρε, κάτι που του λείπει τις τελευταίες δύο σεζόν. Όσο για τον Ρότα, ήταν σε ακόμα ένα φετινό ματς εξαιρετικός. Έβγαλε τη σέντρα πάρε βάλε στην τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ζοάο Μάριο, ήταν αυτός που σέντραρε στη φάση του γκολ του Γιόβιτς που ακυρώθηκε και τελικά ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ στον Πινέδα. Τρομερή συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι, κάνοντας ακόμα μια άψογη φετινή εμφάνιση σε μια σεζόν που παίζει ασταμάτητα.

Προφανώς και η ΑΕΚ δεν μάγεψε με την εικόνα της. Αλλά ακολούθησε έναν ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα που ήταν κλεισμένη πίσω και δεν άφηνε χώρους. Διατήρησε με επιμονή αυτήν την προσπάθειά της μέχρι το τέλος και πήρε αυτό που άξιζε. Και αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να πάρει την πνοή που χρειάζεται ερχόμενη από μια προβληματική περίοδο για τον στόχο των τριών σερί νικών που πρέπει να κάνει ως τη διακοπή για να αντιδράσει πραγματικά. Τώρα με περισσότερη ηρεμία η ΑΕΚ βλέπει το ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς, όπου εκτός του ότι αποτελεί must win game για να αναρριχηθεί κι άλλο στη βαθμολογία της League Phase του Conference, το ιδανικό θα είναι και να πετύχει νίκη με ευρύ σκορ. Και για την ψυχολογία της και γιατί μετράει στη διοργάνωση. Πάντα με σεβασμό στον αντίπαλο. Όμως αντικειμενικά είναι μέσα στις δυνατότητές της.