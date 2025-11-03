Ενοχλημένοι στην ΑΕΚ από τη διαιτησία και τις αποφάσεις των Παπαδόπουλου και Ευαγγέλου στο ματς με τον Παναιτωλικό. Σύντομα αναμένεται να δώσει στίγμα η Ένωση για όλα όσα συμβαίνουν.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Το χθεσινό ματς με τον Παναιτωλικό δεν ήταν το πρώτο κατά το οποίο η ΑΕΚ είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτητική αντιμετώπιση τη φετινή σεζόν. Είχαν προηγηθεί τα ματς στη Λάρισα και με την Κηφισιά στο Περιστέρι, με τις χθεσινές αποφάσεις του διαιτητή Παπαδόπουλου, αλλά και του Ευαγγέλου στο VAR να κάνουν έξαλλους τους ανθρώπους της ΑΕΚ για τρίτη φορά φέτος.

Δεν ήταν μόνο το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς, αλλά η συνολική αντιμετώπιση μέσα στο παιχνίδι από τον ρέφερι Παπαδόπουλο με τις αποφάσεις του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ στην ΑΕΚ είναι ενοχλημένοι και τσαντισμένοι από τη νέα διαιτητική αντιμετώπιση που είχαν στο ματς με τον Παναιτωλικό, η οποία ήρθε ως συνέχεια των προηγούμενων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΕΚ δεν είναι διατεθειμένη να καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Μέχρι στιγμής έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους, ωστόσο πολύ σύντομα θα δώσει το στίγμα της για όλα όσα συμβαίνουν.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο θεωρούν ότι η χθεσινή διαιτησία με τον Παναιτωλικό συνδέεται και με όσα είχαν προηγηθεί με τον Λανουά και με τον δήθεν προπηλακισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Ένωση να δικαιώνεται απόλυτα στην εκδίκαση. Και δεν αποκλείεται να προκύψει κάτι από πλευράς ΑΕΚ που να δείχνει κάτι τέτοιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον VARίστα Ευαγγέλου, στην ΑΕΚ ήταν έξαλλοι από την περσινή σεζόν και το ματς των Σερρών, όπου ο ίδιος ήταν και τότε στο VAR χωρίς να καλέσει όμως τον Τσιάρα για on field review για το σπρώξιμο του Φαρές στον Οντουμπάτζο σε ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι. Σπρώξιμο αντίστοιχο με αυτό του Γιόβιτς στον Μαυρία, ενώ στο τέλος δεν είχε καλέσει για έλεγχο του VAR σε ανατροπή και πέναλτι του Στάικου πάνω στον Πινέδα.

Εκτός όμως από τον διαιτητή Παπαδόπουλο και τον Ευαγγέλου στο VAR, στην ΑΕΚ είναι ενοχλημένοι και από τον πρώτο βοηθό Δημητριάδη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι κιτρινόμαυροι θεωρούν ότι έχει μεγάλη ευθύνη και αυτός για τα λάθη που έγιναν στον πειθαρχικό έλεγχο εις βάρος της ΑΕΚ και μάλιστα σε φάσεις που έγιναν σε κοντινή απόσταση από αυτόν. Μάλιστα ο Δημητριάδης τη φετινή σεζόν ήταν δεύτερος βοηθός στο ΑΕΛ Novibet - ΑΕΚ και οι άνθρωποι της Ένωσης είχαν και τότε παράπονα για τον ενδελεχή έλεγχο που είχε κάνει στους παίκτες των κιτρινόμαυρων στη φυσούνα πριν το παιχνίδι στέλνοντας τρεις από αυτούς για να αφαιρέσουν ή να βάλουν κάτι και τονίζοντας ότι διαφορετικά δεν θα ξεκινούσε το ματς.