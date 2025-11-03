Το χρονικό των επεισοδίων πριν την δίκη για την δολοφονία Καμπανού: 2 συλλήψεις, 3 προσαγωγές (vid)

Δύο προσαγωγές της αστυνομίας για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια που έγιναν μπροστά στην μητέρα του Άλκη Καμπανού.

Δύο άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προσήγαγε η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Δευτέρας, πριν ξεκινήσει η εκδίκαση της έφεσης για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Από νωρίς το πρωί εκεί, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται συγγενείς και φίλοι των κατηγορούμενων, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Ξαφνικά, από τα απέναντι στενά βγήκε μία ομάδα κουκουλοφόρων που εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τους με πέτρες, καρέκλες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Αμέσως, οι δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΕΛ.ΑΣ γενικότερα που βρίσκονταν στον δικαστικό μέγαρο, κατευθύνθηκαν στο σημειο, σταμάτησαν την επίθεση και με δακρυγόνα ανάγκασαν τους δράστες σε οπισθοχώρηση.

Αμέσως άρχισαν να τρέχουν στα γύρω στενά για να γλιτώσουν την σύλληψη, με την ΕΛΑΣ να κάνει 2 συλλήψεις και 3 προσαγωγές.



Τι δήλωσε ο πατέρας του Άλκη

Να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που έγινε στον γιο του, ζήτησε με δήλωσή του, ο Αριστείδης Καμπανός, προσερχόμενος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ όταν κλήθηκε να σχολιάσει την ένταση που προηγήθηκε, μίλησε για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».