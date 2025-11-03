Ο Μάνταλος αποθέωσε τον Πινέδα κι έριξε «καρφιά» για την διαιτησία

Ο Πέτρος Μάνταλος, που δεν ήταν διαθέσιμος στο ματς με τον Παναιτωλικό λόγω καρτών, έκανε ένα story στο Instagram αποθεώνοντας τον Πινέδα, αλλά και αφήνοντας μομφές για την διαιτησία.

Η ΑΕΚ πήρε μία πολύ σημαντική κόντρα στον Παναιτωλικό με το buzzer beater του Πινέδα στο 90+2' και ο αρχηγός της, Πέτρος Μάνταλος, που ήταν απών, αφού εξέτισε ποινή ελέω καρτών στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τοποθετήθηκε μέσω των social media για το ματς αυτό.

Ο Έλληνας μέσος έκανε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου μοιράστηκε την φωτογραφία με τον Μεξικανό άσο να πανηγυρίζει μετά την επίτευξη του νικητήριου γκολ, έγραψε από πάνω «πολλές φλέβες» κι έβαλε δίπλα έναν διαιτητή που δείχνει κίτρινη κάρτα.

Η ατάκα «πολλές φλέβες» αναφερέται στις φλέβες του Πινέδα στην φωτογραφία που πετάνε από τις σφιγμένες γροθιές του και το πάθος του πανηγυρισμού ενώ η τοποθέτηση του εικονιδίου με τον διαιτητή με την κίτρινη κάρτα για τις φλέβες αποτελεί πιθανότατα αποτέλεσμα της πρόθεσής του να κριτικάρει την στάση του διαιτητή του αγώνα για την ευκολία με την οποία τις μοίραζε στους παίκτες που έπαιζαν της «Ένωσης», αλλά και στον πάγκο.