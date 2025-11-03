Η ΑΕΚ θα πρέπει να δηλώσει τους Ντομαγκόι Βίντα και Λάζαρο Ρότα σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της.

Κάρτες συμπλήρωσαν οι Βίντα και Ρότα στο ματς με τον Παναιτωλικό, με τους δύο παίκτες της ΑΕΚ να φτάνουν τις τρεις κίτρινες.

Αυτό σημαίνει πως η ΑΕΚ θα πρέπει να τους δηλώσει να εκτίσουν σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα.

Στις τέσσερις επόμενες αγωνιστικές η Ένωση αντιμετωπίζει ΟΦΗ (εκτός), Άρη (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός) και Ατρόμητο (εντός).