Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (3/11) στο Gazzetta
Η νίκη της ΑΕΚ στο φινάλε με 1-0 επί του Παναιτωλικού ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Φιλί της ζωής!» έδωσε στην ΑΕΚ ο Πινέδα.
Livesport: «Τσουνάμι!» ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι αιωνίων του βόλεϊ, «Ψυχάρες και τιμωροί!» οι παίκτες της ΑΕΚ.
Φως των σπορ: «Λάθη ούτε για αστείο...» δεν επιτρέπονται από τον Ολυμπιακό απέναντι στην Αίντχόφεν.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έξαλλος!» ο Μεντιλίμπαρ, τα είχε με όλους και με όλα.
Ώρα των σπορ: «Ηδονή στο 92'» για την Ένωση απέναντι στον Παναιτωλικό.
