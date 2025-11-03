Η νίκη της ΑΕΚ στο φινάλε με 1-0 επί του Παναιτωλικού ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Φιλί της ζωής!» έδωσε στην ΑΕΚ ο Πινέδα.

Livesport: «Τσουνάμι!» ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι αιωνίων του βόλεϊ, «Ψυχάρες και τιμωροί!» οι παίκτες της ΑΕΚ.

Φως των σπορ: «Λάθη ούτε για αστείο...» δεν επιτρέπονται από τον Ολυμπιακό απέναντι στην Αίντχόφεν.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Έξαλλος!» ο Μεντιλίμπαρ, τα είχε με όλους και με όλα.

Ώρα των σπορ: «Ηδονή στο 92'» για την Ένωση απέναντι στον Παναιτωλικό.