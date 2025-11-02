Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Λεβαδειακού στην έδρα της ΑΕΛ Novibet με 2-0.

Ο Λεβαδειακός πήρε ακόμα μια νίκη στην πορεία του με στόχο την είσοδο στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League. Oι Βοιωτοί νίκησαν στην έδρα της AEΛ Novibet με 2-0 και κράτησαν του Λαρισαίους στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Οι ανώτεροι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 17', όταν από φάση διαρκείας η μπάλα έφτασε στον Πεντρόσο, ο οποίος άνοιξε το σκορ με το κεφάλι. Οι Βυσσινί ανέβηκαν στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους και έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις με το γυρισό του Πασά, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά ανέβασε την απόδοση της και είχε νέο δοκάρι, ξανά με τον Πασά, σε γυριστή κεφαλιά του έμπειρου επιθετικού στο 52'.

Στις καθυστερήσεις το σύνολο του Νίκου Παπδόπουλου βρήκε και δεύτερο γκολ, όταν ο Συμελίδης στην επαναφορά έπειτα από απόκρουση του Μελισσά σε σουτ του Λαγιούς έκανε το τελικό 2-0.