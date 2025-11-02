Περισσότεροι από 400 φίλοι του Παναιτωλικού δημιούργησαν κλίμα... Νέας Φιλαδέλφειας πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ.

Έξι μέρες μετά το δυναμικό παρών των φίλων του Παναιτωλικού στον αγώνα με την Κηφισιά στη Νεάπολη οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου έχουν την υποστήριξη των φιλάθλων τους και στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Περισσότεροι από 400 Αγρινιώτες έχουν βρεθεί από νωρίς στη θύρα 48 της «OPAP Arena» και έχουν δημιουργήσει κλίμα... Αγρινίου, ζητώντας το «διπλό» από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της καρδιάς τους.