Ο Φίλιπ Τζούρισιτς δέχθηκε την τρίτη φετινή του κίτρινη κάρτα κι έτσι θα πρέπει να απουσιάσει σ' ένα από τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.

Πέραν από την απώλεια των βαθμών που έφερε η χθεσινή ήττα στον Βόλο (1-0) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που ήταν και το πιο σημαντικό της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός αποκόμισε κι άλλα μικρότερα προβλήματα.

Ένα εξ' αυτών είναι η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Φίλιπ Τζούρισιτς, επειδή αντίκρισε στο «Πανθεσσαλικό» την τρίτη του κίτρινη κάρτα για το φετινό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, όταν συμβαίνει αυτό, επιβάλλεται αυτόματα ποινή μίας αγωνιστικής στον ποδοσφαιριστή της εκάστοτε ομάδας, την οποία μπορεί να επιλέξει εκείνη να εκτίσει σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές κατά σειρά τον ΠΑΟΚ εντός (09/11), τον Πανσερραϊκό εκτός (23/11), την ΑΕΚ εντός (30/11) και την ΑΕΛ εκτός (07/12), οπότε θα πρέπει να διαλέξουν ένα απ' αυτά για να στερηθούν τις υπηρεσίες του Σέρβου εξτρέμ, με τα δύο εκτός να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες.