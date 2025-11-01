Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βόλο, τη «γύμνια» του Τριφυλλιού στη μεσαία γραμμή και το οριστικό τέλος των όποιων ψευδαισθήσεων περί «πρωταθλητισμού» στην εφετινή σεζόν, το οποίο μπορεί και να ωφελήσει τους Πράσινους για το πλάνο της «επόμενης μέρας».

Τις είχε και πάλι τις ευκαιρίες του ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να το πάρει το σημερινό ματς με το Βόλο από το πρώτο ημίχρονο, όταν Τετέ και Τουμπά κατόρθωσαν να στείλουν την μπάλα άουτ ουσιαστικά σε κενή εστία. Η' να το γυρίσει στις αρχές του β' μέρους, όταν Σφιντέρσκι, Ινγκασον και Τζούρισιτς ξόδεψαν τρεις σπουδαίες ευκαιρίες μέχρι το 62'. Μετά το 62' έως και το τέλος του αγώνα... σκοτάδι! Ο Μπενίτεθ άλλαξε τη διάταξη δύο φορές, έφτασε να παίζει με 3-4-1-2, αλλά... nada. Ούτε μισή φάση της προκοπής ο Παναθηναϊκός, εναντίον μιας ομάδας που σήμερα έδειξε πολύ λίγα πράγματα. Για την ακρίβεια τρεις αντεπιθέσεις στο πρώτο ημίχρονο και τίποτα άλλο επιθετικά.

Μία εξ αυτών των αντεπιθέσεων κατέληξε σε υπέροχο γκολ του σούπερ βελτιωμένου Λάζαρου Λάμπρου επειδή ο Τσιριβέγια... ντράπηκε να κάνει φάουλ στη μεσαία γραμμή: το έκανε δέκα λεπτά αργότερα ο Τζούρισιτς στον Κόμπα, πήρε την κιτρινούλα του, τέλος η φάση. Ο Ισπανός είναι ο «προπονητής» του Ράφα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά καλείται να... θυμηθεί ότι η θέση του είναι αυτή του αμυντικού μέσου και όχι του play maker. Σήμερα φάνηκε πάρα πολύ κουρασμένος στα τρεξίματά του και αυτή η εικόνα του σε συνδυασμό με την κακή απόδοση του Τσέριν δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στη γραμμή όπου αυτή την περίοδο ο Παναθηναϊκός νιώθει οξείς πόνους. Το είχαμε σημειώσει: χωρίς Μπακασέτα – Σάντσες και με τον Ταμπόρδα να μην πείθει ούτε τον Μπενίτεθ μετά από τους Βιτόρια – Κόντη, οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στη μεσαία γραμμή τους, έχοντας διαθέσιμους ως αλλαγές τους Σιώπη, Μπρέγκου και τον Αργεντινό επιτελικό μέσο, τον οποίο σήμερα, σε «κλειστό» ματς που δεν χρειάζονταν πολλά σπριντ, αλλά ωραίες εμπνεύσεις, ο Μπενίτεθ δεν χρησιμοποίησε τον Ταμπόρδα ούτε λεπτό!

Η «γύμνια» της μεσαίας γραμμής

Ο καλός Φεράντο περιόρισε τον Κυριακόπουλο με τον Μύγα σε θέση δεξιού χαφ – εξτρέμ (έβγαλε και τη θαυμάσια σέντρα – ασίστ στο 1-0), ο Τετέ ήταν κλασικά φιλότιμος αλλά φλύαρος, ο Ζαρουρί είχε δυο καλές ενέργειες σε όλο το ματς, ο Τζούρισιτς μοιάζει να «πνίγεται» στο «10» και να παίζει καλύτερα ως εξτρέμ (λάθος του Μπενίτεθ σήμερα που δεν του άλλαξε θέση με τον Τετέ ώστε να παίξει ο Βραζιλιάνος ως δεκάρι), ήρθε και η αστοχία, ήρθε και η δεύτερη ήττα σε ματς με τελικές προσπάθειες 5-15.

Τα ποδοσφαιρικά «εγκλήματα που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι στη μεσαία γραμμή του, η οποία όχι μόνο δεν ενισχύθηκε με τον δανεισμό του προβληματικού μυϊκά Ρενάτο, αλλά αποδυναμώθηκε κιόλας με τη φυγή των Ουναϊ (κυρίως), Μαξίμοβιτς (δευτερευόντως) τα πληρώνει και θα συνεχίσει μέχρι τον Ιανουάριο ακριβά ο Παναθηναϊκός. Πόσο ακριβά, θα φανεί στο βαθμολογικό πίνακα στα τέλη Δεκεμβρίου και τι θα πρωτοκάνουν οι Πράσινοι στη μεταγραφική σεζόν του Ιανουαρίου θα φανεί από τη βούληση του Μπενίτεθ.

Τουλάχιστον δυο μεταγραφές μέσων τον Ιανουάριο

Το βέβαιο είναι ότι χρειάζονται ένα 8-10άρι και ένα 6-8άρι. Επίσης βέβαιο είναι ότι μετά τη σημερινή ήττα κάθε συζήτηση περί προσπάθειας διεκδίκησης τίτλου θα αντιμετωπίζεται ως αστείο ή ανέκδοτο. Ισως να ωφελήσει κιόλας αυτό τον οργανισμό ώστε από τη μια πλευρά να μπει οριστικό τέλος στις ψευδαισθήσεις ορισμένων ονειροπόλων και να αντιμετωπιστεί με ρεαλισμό και «κυνικότητα» η δουλειά που πρέπει να γίνει για τον Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν. Πρώτα φτιάχνεις μια καλή ομάδα με ταυτότητα και παραγωγικό ποδόσφαιρο, μετά διεκδικείς το πρωτάθλημα με πράξεις και όχι στα λόγια...

Y.Γ. Ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο παίζει για το αποτέλεσμα. Πρέπει να παίζει για το αποτέλεσμα, δεν έχει περιθώρια, ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στο Champions League. Οι περισσότερες (όλες πλην Ποντένσε – Ταρέμι δηλαδή) μεταγραφές δεν βοηθούν ουσιαστικά, ο Μεντιλίμπαρ αναγκαστικά «κονταίνει» το rotation, τα καύσιμα λιγοστεύουν σ΄ αυτούς που παίζουν ανελλιπώς, οι κατά περιόδους τραυματισμοί λιγοστεύουν τις επιλογές. Θα είναι κρίσιμη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου για τον πρωταθλητή: ο Μεντιλίμπαρ καλείται να βγάλει ξεκάθαρα συμπεράσματα για όσους δεν εμπιστεύεται πολύ, ώστε η ομάδα να ενισχυθεί δίχως δισταγμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, ειδικά αν ο ΠΑΟΚ κάνει δυο – τρεις απαραίτητες κινήσεις, θα κινδυνεύσει με απώλεια των σκήπτρων.