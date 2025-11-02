Ο ΠΑΟΚ ψάχνει στις Σέρρες τη νίκη, που θα τον επαναφέρει μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας μπροστά του μια σημαντική τριάδα αγώνων: Πανσερραϊκός (απόψε), Γιουνκ Μπόις (Πέμπτη 6/11), Παναθηναϊκός (Κυριακή 9/11).

Ο ΠΑΟΚ είδε τον Ολυμπιακό να τον προσπερνά στη βαθμολογία, μετά τη χθεσινή του νίκη (2-1) επί του Αρη, αλλά οι «ασπρόμαυροι» έχουν τη δυνατότητα σήμερα (19:30, NovaSports Prime) να παραμείνουν στην κορυφή αν περάσουν νικηφόρα από την έδρα του Πανσερραϊκού.

Ο πρώτος που το ξέρει και το λέει είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου. «Το παιχνίδι στις Σέρρες δίνει τρεις βαθμούς», έλεγε με νόημα, μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet (4-1) για το Κύπελλο Ελλάδας, όπου για πρώτη φορά έδειξε να σκέφτεται τη συνολική διαχείριση των αγώνων και του ροτέισον, με αρκετούς παίκτες να έρχονται και να του προσφέρουν λύσεις στη δύσκολη εκ των πραγμάτων συνθήκη, «Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή» , μεγαλώνοντας τον αριθμό των ενεργών παικτών.

«Δεν σκέφτομαι σαν αριθμό το ροτέισον. Τον αριθμό των αλλαγών. Σκέφτομαι πως θα διαχειριστώ ένα δύο ή τρία παιχνίδια. Προσπαθούμε να δούμε κάθε στιγμή ποιο είναι το καλύτερο για την ομάδα. Από ένα παιχνίδι σε άλλο μπορεί να έχουμε στρατηγική και να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Έχει να κάνει με το πόση αυτοπεποίθηση έχει κάθε παίκτης και η ομάδα. Ο αριθμός αυτός γίνεται μεγαλύτερος σταδιακά, και το γκρουπ αποκτάει όλο και περισσότερη αυτοπεποίθηση», τα χαρακτηριστικά λόγια του Ρουμάνου προπονητή το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι «ασπρόμαυροι» έτυχαν θερμής υποδοχής το απόγευμα του Σαββάτου (1/11) φτάνοντας στην πόλη των Σερρών, όπου δεν ταξίδεψαν πέντε ποδοσφαιριστές για διαφορετικούς λόγους.

Ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς, οι τραυματίες Μαντί Καμαρά, Δημήτρης Πέλκας, Δημήτρης Χατσίδης και ο άρρωστος με ίωση Ντέγιαν Λόβρεν θα απουσιάσουν από την αποψινή αναμέτρηση στο κατάμεστο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί μια τριάδα αγώνων (Πανσερραϊκός – Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός), λογικά θα δούμε να υπάρχουν αλλαγές στην σημερινή ενδεκάδα με τον Σουαλιό Μεϊτέ, να παίρνει κάποιες ανάσες, αν και αυτό δεν είναι τελείως ξεκάθαρο στο μυαλό του Ρουμάνου προπονητή. Η αριστερή πλευρά του «Δικεφάλου» μπορεί να έχει νέα πρόσωπα (Τέιλορ, Ιβανούσετς), όπως και η κορυφή της επίθεσης, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν είναι 100% έτοιμος, λόγω μιας ίωσης, που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.