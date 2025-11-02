Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (2/11) στο Gazzetta
Sportday: «Ποντένσε με αγάπη...» στο 2-1 του Ολυμπιακού επί του Άρη, «Γκάφα...Μπενίτεθ» και ήττα του ΠΑΟ στον Βόλο.
Livesport: «Ατσάλινος θρίαμβος!» επί του Άρη για τον Ολυμπιακό, «Ερείπια στον Βόλο!» ο Παναθηναϊκός.
Φως των σπορ: «Σκληρό τρίποντο» για τον Ολυμπιακό που το έκανε θρίλερ με τον Άρη.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ατσάλι!» ο Ολυμπιακός, νίκησε και τον προκλητικό Γερμανό ρέφερι.
Ώρα των σπορ: «Σάλπισμα επίθεσης!» για την ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό.
