Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων της Κυριακής (2/11) για τη Stoximan Super League.

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (2/11) στη χώρα μας, με τη 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις στο σημερινό πρόγραμμα.

Στις 17:30 στη Λάρισα, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ματς που θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30 σκυτάλη παίρνει ο ΠΑΟΚ που αγωνίζεται στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό (Novasports Prime), ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 21:00 στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό.

Οι μεταδόσεις της ημέρας