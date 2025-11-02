ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Super League
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (2/11) στη χώρα μας, με τη 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις στο σημερινό πρόγραμμα.
Στις 17:30 στη Λάρισα, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Λεβαδειακό, ματς που θα δείτε ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30 σκυτάλη παίρνει ο ΠΑΟΚ που αγωνίζεται στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό (Novasports Prime), ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 21:00 στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναιτωλικό.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός (17:30, Cosmote Sport 1)
- Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ (19:30, Novasports Prime)
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός (21:00, Cosmote Sport 1)
