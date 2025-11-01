Δύσκολη αγωνιστικά βραδιά για τον Ολυμπιακό που τον δικαίωσε στο τέλος παρά το λάθος του νεαρού Βραζιλιάνου στόπερ του αλλά και έναν κακό διαιτητή, τον Γερμανό Σίμπερτ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Αλλιώς ξεκίνησε η βραδιά και αλλιώς εξελίχθηκε για τον Ολυμπιακό σε έναν αγώνα που υπό άλλες συνθήκες θα είχε εξελιχθεί σε ιδιαίτερα άνετη και ευρεία νίκη καθώς ήταν ανώτερος του αντιπάλου του. Απέναντι σε έναν Άρη που προφανώς και ήθελε βαθμό ή βαθμούς οι Ερυθρόλευκοι σε ένα όχι και τόσο καλό πρώτο 45λεπτο έφτιαξαν φάσεις για να προηγηθούν και ενώ στην επανάληψη θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει παραπάνω από τις 2 φορές με τους Ποντένσε και Ταρέμι.

Ο Ολυμπιακός φάνηκε πώς σε κάποιες περιπτώσεις θέλει λίγο χρόνο ως προς αυτό το αγωνιστικό μοντέλο με τον Ιρανό πίσω από τον Ελ Καμπί. Ακόμα και έτσι όμως ο Ταρέμι έκανε τη... μισή φάση που του βγήκε γκολ, δείχνοντας εκ νέου πώς φέτος έχει να δώσει πολλά τέρματα στους Πειραιώτες.

Ο Ταρέμι είναι παίκτης που έχει να δώσει πράγματα στο επιθετικό σκέλος. Έφτασε στα 3 γκολ σε 5 σγώνες στο Πρωτάθλημα και έχει στο σύνολο πλέον 6 σε 10 αναμετρήσεις. Ένας ακόμα δεινός σκόρερ στα χέρια του Βάασκου προπονητή.

Ο Ποντένσαρος, το πέναλτι που δεν δόθηκε ποτέ και η απειρία του Μάνσα με το λάθος του

Ο πρωταγωνιστής του αγώνα για τον Ολυμπιακό εξαρχής είναι ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος σταρ ψάχνει το γκολ με κάθε τρόπο από το ξεκίνημα του αγώνα, σκοράρει στη φάση του 1-0 στην επανάληψη και φτιάχνει το γκολ του Ιρανού για το 2-0. Η ποιότητά του, τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και η προσωπικότητά του φαίνονται σχεδόν πάντα. Ο Πορτογάλος στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι μία κατηγορία μόνος του και κάποιες φορές φαίνεται πώς το αγωνιστικό του επίπεδο έχει αισθητή διαφορά με τους άλλους εξτρέμ του Ολυμπιακού.

Ως προς το παιχνίδι κατά τα άλλα η ανάγνωση είναι διπλή. Υπάρχει ένα παρατεταμένο τράβηγμα στο πρώτο 45λεπτο πάνω στον Ταρέμι. Είναι πέναλτι που δεν δίνεται από τον κακό για τα δεδομένα ενός τέτοιου αγώνα, Γερμανό Σίμπερτ.

Ο ρέφερι Ζίμπερτ είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι η απειρία του Γκουστάβο Μάνσα. Πριν την κίνηση που κάνει στη φάση του πέναλτι υπέρ του Άρη έχει ξανακάνει κάτι ανάλογο εκτός περιοχής. Το ένα λάθος του το συνεχίζει και έτσι έρχεται στη συνέχεια αυτή η απόφαση που τον αποβάλλει και ο Ολυμπιακός πρακτικά έχει σχεδόν 20 λεπτά να παλέψει με 10 παίκτες.

Ο Βραζιλιάνος έδειξε ότι θέλει χρόνο. Δεν είναι ακόμα για το level των μεγάλων αγώνων. Και αυτό διότι υπήρξε και η φάση με την αντίδρασή του με την κεφαλιά - διώξιμο προς τα πίσω που λίγο έλλειψε να μπει αυτογκόλ αλλά και γενικά μία παρουσία που δεν ήταν καλή. Θα φτάσει και εκεί με το ταλέντο του αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα.

Από την άλλη εάν μία ομάδα βέβαια θα μπορούσε να τα καταφέρει βέβαια με 10 παίκτες αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ένα σύνολο που έχει μάθει να κάνει πρωταθλητισμό και που με ψυχή λιονταριού πήρε αυτήν την υπερπολύτιμη νίκη με αυτό το 2-1. Ήταν αναμφίβολα νίκη που τη χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ σε αυτή τη φάση του Πρωταθλήματος.

Όσο για την Αϊντχόφεν την Τρίτη; Θα είναι ένας νέος και ιδιαίτερα μεγάλος αγωνιστικός σκόπελος όπου υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει για την κατάκτηση της νίκης. Εάν κρίνουμε με βάση τα όσα είδαμε στο Ολυμπιακός - Άρης θα έχει αλλαγές και πιθανότατα στον χώρο του άξονα.

Υ.Γ. Ο κόσμος τον νεαρό Βραζιλιάνο τον χειροκρότησε τη στιγμή της αποβολής του. Όπως μπούσταρε ψυχολογικά με συνθήματα και τον Τζολάκη και αποθέωσε δικαίως τον ξανά πολύ καλό Κοστίνια.