Λάμπρου: «Πέρασα ωραία χρόνια στον Παναθηναϊκό»

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Λάμπρου μετά τη νίκη του Βόλου επί του Παναθηναϊκού

Ο Λάζαρος Λάμπρου με μία θαυμάσια κεφαλιά χάρισε τεράστια νίκη στον Βόλο επί του Παναθηναϊκού με 1-0.

Ο άσος του Βόλου πλήγωσε την πρώην ομάδα του και μετά το ματς σχολίασε στην Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, ήταν ομαδική προσπάθεια. Είμαι χαρούμενος που σκόραρα και πήραμε την νίκη. Έχω περάσει ωραία χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να καταφέρουμε κάτι καλό φέτος με τον Βόλο».

Για τον τρόπο που ήρθε η νίκη: «Θέλαμε να μην επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες. Ήρθαμε να κερδίσουμε. Αυτός ήταν ο στόχος, είτε με καλό είτε κακό ποδόσφαιρο. Οι τρεις βαθμοί μετράνε και τίποτα άλλο».

Για το ταβάνι του Βόλου την φετινή σεζόν: «Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα χαρούμε σήμερα και από αύριο θα δουλέψουμε σκληρά για το επόμενο παιχνίδι».

Για το αν επηρέασε η κόπωση: «Όταν παίζεις με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δώσεις το κάτι παραπάνω. Η ομάδα τα έδωσε όλα, συγχαρητήρια σε όλους».



