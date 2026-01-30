Βόλος: Αποστολή με τον νεοαποκτηθέντα Ουρτάδο
Μεταξύ των εκλεκτών της ομάδας του Βόλου βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Βενεζουελάνος φορ Γιαν Κάρλος Ουρτάδο. Όπως στην αποστολή είναι και υπόλοιπες χειμερινές προσθήκες: οι αμυντικοί Ατζιάκουα και Αμπάντα και ο μεσοεπιθετικός Γκονζάλες. Αντίθετα, εκτός είναι ο Γιασίν Ασεχνούν ο οποίος αποτελεί παρελθόν.
Στην αποστολή του Βόλου για τον αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τασιούρας, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Βαϊνόπουλος, Γκονζάλες, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί και Ουρτάδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.