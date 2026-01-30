Βόλος: Αποστολή με τον νεοαποκτηθέντα Ουρτάδο

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Στις υπηρεσίες 21 ποδοσφαιριστών του υπολογίζει στον Βόλο για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet ο προπονητής των κυανέρυθρων Χουάν Φεράντο.

Μεταξύ των εκλεκτών της ομάδας του Βόλου βρίσκεται και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Βενεζουελάνος φορ Γιαν Κάρλος Ουρτάδο. Όπως στην αποστολή είναι και υπόλοιπες χειμερινές προσθήκες: οι αμυντικοί Ατζιάκουα και Αμπάντα και ο μεσοεπιθετικός Γκονζάλες. Αντίθετα, εκτός είναι ο Γιασίν Ασεχνούν ο οποίος αποτελεί παρελθόν.

Στην αποστολή του Βόλου για τον αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τασιούρας, Φορτούνα, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Βαϊνόπουλος, Γκονζάλες, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί και Ουρτάδο.

