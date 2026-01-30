Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με τον Σάββα Παντελίδη να κάνει γνωστή την αποστολή για το ματς με Βόλο. Μέσα σε αυτή και οι νεοαποκτηθέντες Ενγκόι και Μπατουμπινσικά.

Με στόχο να κάνει το τρία στα τρία και παίζοντας ουσιαστικά εντός έδρας, καθώς υπολογίζονται πάνω από 5.000 οι φίλοι της ομάδας που θα βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό, η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με τον Βόλο.

Οι Λαρισαίοι μετά το τέλος της προπόνησης της Παρασκευής άκουσαν τον Σάββα Παντελίδη να κάνει γνωστή την αποστολή. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι νεοαποκτηθέντες, Ενγκόι και Μπατουμπινσικά, ενώ εκτός έμειναν οι Βινιάτο και Σίστο, αλλά και οι υπό παραχώρηση, Παπαγεωργίου και Αντράντα.

Αναλυτικά οι «βυσσινί» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο το ΝΠΣ Βόλος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου για την 19η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (31/01, 20:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι, Δημηνίκος.

Εκτός Αποστολής

Εκτός αποστολής έμειναν οι ανέτοιμοι Εμάνουελ Βινιάτο (τραυματίας), Πιόνε Ιφόλο Εμιρμίγια Σίστο καθώς επίσης και οι υπό παραχώρηση Θανάσης Παπαγεωργίου και Λούκα Αντράντα».