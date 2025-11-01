Βόλος - Παναθηναϊκός: Ο Λάμπρου είναι ο τέταρτος πρώην πράσινος που πλήγωσε το τριφύλλι
Με μια εντυπωσιακή κεφαλιά στο 23', ο Λάζαρος Λάμπρου άνοιξε το σκορ για τον Βόλο στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.
Αυτό το γκολ έκρινε και το ματς με 1-0. Ο 28χρονος εξτρέμ δεν πανηγύρισε το γκολ του, αφού αναδείχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού.
Ο Λάμπρου, μάλιστα, είναι ο τέταρτος πρώην πράσινος που σκοράρει φέτος απέναντι στο «τριφύλλι». Πρώτος ήταν ο Βέρμπιτς, ο οποίος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε ισοφαρίσει για τον Λεβαδειακό με σουτ από κοντά, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Στη συνέχεια, στο Πανθεσσαλικό ο Παύλος Παντελίδης, σκόραρε με την Κηφισιά στη μεγάλη νίκη με 3-2 επί των πράσινων. Ο νεαρός άσος, βέβαια, από το προσεχές καλοκαίρι θα ανήκει και πάλι στον Παναθηναϊκό και στο παρελθόν υπήρξε κι αυτός μέλος των Ακαδημιών του συλλόγου.
Πριν τον Λάμπρου ήρθε και ο Τάσος Δώνης, ο οποίος επίσης έκανε τα πρώτα του βήματα στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, να ισοφαρίσει σε 1-1 στο Κλ. Βικελίδης, και να στερήσει δύο βαθμούς από την πρώην ομάδα του.
