Παρελθόν από τον Βόλο αποτελεί ο Γιασίν Ασεχνούν με τους Βολιώτες να ανακοινώνουν την λύση του συμβολαίου με τον 27χρονο εξτρέμ.

Εκτός από τις προσθήκες σε κάθε μεταγραφική περίοδο υπάρχουν και οι αποχωρήσεις με τον Βόλο να μην αποτελεί φυσικά εξαίρεση. Οι Βολιώτες με ανακοίνωσή τους γνωστοποίησαν την λύση του συμβολαίου του Γιασίν Ασεχνούν.

Ο Ασεχνούν έπαιξε συνολικά σε 61 παιχνίδια με την ομάδα της Μαγνησίας σε όλες τις διοργανώσεις πετυχαίνοντας 8 γκολ και δίνοντας και 4 ασίστ, ενώ συνολικά αντίκρισε και 14 κίτρινες κάρτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Γιασίν Ασεχνούν, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».