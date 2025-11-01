Βόλος - Παναθηναϊκός: Ο Λάμπρου έκανε το 1-0 και δεν πανηγύρισε
Στην πρώτη του επίθεση στο ματς ο Βόλος άνοιξε το σκορ κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ένα γκολ που έχει τη σφραγίδα του Λάζαρου Λάμπρου. Ο 28χρονος εξτρέμ πήρε τη μπάλα ανάμεσα στην περιοχή της ομάδας του και του κέντρου, άνοιξε δεξιά στον Σόρια και έκανε κίνηση στη μεγάλη περιοχή.
Ο Μύγας πήρε τη μπάλα από τον Σόρια κι έβγαλε εξαιρετική σέντρα. Ο Λάμπρου, λοιπόν, με τρομερό άλμα έπιασε την κεφαλιά κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 1-0. Ο άσος του Βόλου, μάλιστα, δεν πανηγύρισε το γκολ, αφού αναδείχθηκε ουσιαστικά στην Ακαδημία του τριφυλλιού.
Δείτε το γκολ
Στο 30' ο Λάμπρου απείλησε εκ νέου με μακρινό σουτ,αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε δύσκολα στην αριστερή γωνία.
