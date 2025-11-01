Μαρίν: «Αν βγάλουμε ενέργεια και αυτοθυσία θα νικήσουμε»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά τις διαδοχικές ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έχει την πρόκληση να επιστρέψει στα τρίποντα στο πρωτάθλημα στην αναμέτρηση με τον βελτιωμένο Παναιτωλικό του Γιάννη Αναστασίου στη Νέα Φιλαδέλφεια (2/11, 21:00).

Ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα με τους Αγρινιώτες και στάθηκε στην ενέργεια και στο πνεύμα αυτοθυσίας που πρέπει να έχουν οι παίκτες του Δικεφάλου.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν

Για το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό: «Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, παίζουμε στην έδρα μας. Πρέπει να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ιδιαίτερα μετά τα τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, πρέπει να νικήσουμε. Να μείνουμε εκεί, κοντά σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Κερδίσαμε στο Κύπελλο και αυτό που χρειαζόμαστε, είναι να συνεχίσουμε να κερδίζουμε».

Για το αν περιμένουν έναν διαφορετικό Παναιτωλικό, από άποψη τακτικής, σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου: «Θα αναλύσουμε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Αλλά με έναν νέο προπονητή, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Φυσικά, όμως, εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι και σε αυτά που πρέπει να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, προκειμένου να πάρουν τη νίκη: «Πρέπει να έχουμε καλή κατοχή της μπάλας, θετική συμπεριφορά, πνεύμα αυτοθυσίας. Πάντα να προσπαθούμε να βγάζουμε την ενέργειά μας στο μέγιστο επίπεδο. Κι αν το κάνουμε αυτό, θα νικήσουμε».