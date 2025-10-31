Ατρόμητος: Με πολλές απουσίες κόντρα στην Κηφισιά
Μετά τα παιχνίδια Κυπέλλου μεσοβδόμαδα η Super League επιστρέφει με την 9η αγωνιστική. Ο Ατρόμητος το Σάββατο στις 19:30 υποδέχεται την Κηφισιά με την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου να ολοκληρώνει την προετοιμασία της και στην συνέχεια ο έμπειρος προπονητής να κάνει γνωστή την αποστολή η οποία έχει πολλές απουσίες.
Αναλυτικά οι «κυανόλευκοι» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Οι επιλογές του προπονητή μας, Λεωνίδα Βόκολου, για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο Περιστέρι κόντρα στην Κηφισιά.
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στην Κηφισιά στο Περιστέρι (1/11, 19:30) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025/26.
Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής της ομάδας μας, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς.
Αυτή την αποτελούν οι:
Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Κοπανίδης, Μπάτος, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου.
Εκτός έχουν μείνει λόγω τραυματισμών οι Κίνι, Παλμεζάνο, Ούρονεν, Μανσούρ, Πάλιουρας, Τζοβάρας και Τσιλούλης».
