Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά (Σάββατο 19:30) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League με τον Λεωνίδα Βόκολο να έχει πολλές απουσίες για το ματς αυτό.

Μετά τα παιχνίδια Κυπέλλου μεσοβδόμαδα η Super League επιστρέφει με την 9η αγωνιστική. Ο Ατρόμητος το Σάββατο στις 19:30 υποδέχεται την Κηφισιά με την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου να ολοκληρώνει την προετοιμασία της και στην συνέχεια ο έμπειρος προπονητής να κάνει γνωστή την αποστολή η οποία έχει πολλές απουσίες.

Αναλυτικά οι «κυανόλευκοι» αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Οι επιλογές του προπονητή μας, Λεωνίδα Βόκολου, για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο Περιστέρι κόντρα στην Κηφισιά.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στην Κηφισιά στο Περιστέρι (1/11, 19:30) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025/26.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης, ο προπονητής της ομάδας μας, Λεωνίδας Βόκολος, ανακοίνωσε και την αποστολή που θα είναι διαθέσιμη για το ματς.

Αυτή την αποτελούν οι:

Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Αμπαρτζίδης, Καραμάνης, Κοπανίδης, Μπάτος, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου.

Εκτός έχουν μείνει λόγω τραυματισμών οι Κίνι, Παλμεζάνο, Ούρονεν, Μανσούρ, Πάλιουρας, Τζοβάρας και Τσιλούλης».