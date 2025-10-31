Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Λορέντζο Σιπιόνι που έχει την προοπτική να βγει τοπ μεταγραφή στον Ολυμπιακό και τι άλλο περιμένει.

Κάποτε θαυμάζαμε στα γήπεδα έναν Ολλανδό παιχταρά, τον Έγκνταρ Ντάβιντς, που είχε το προσωνύμιο «πίτμπουλ» του κέντρου. Ένα παρατσούκλι που κέρδισε επάξια για το δυναμικό έως και πολύ σκληρό παιχνίδι του. Ερχόμενοι στο σήμερα ο Ολυμπιακός έχει το δικό του «πίτμπουλ», αυτό από την Αργεντινή.

Ο Λορέντζο Σιπιόνι που φέτος βγήκε από την χώρα του για να παίξει ποδόσφαιρο στην Ευρώπη έχει όλα τα φόντα και τις δυνατότητες όχι απλά να γίνει ο επόμενος... Έσε, αλλά και να ξεπεράσει τον συμπατριώτη του.

Στα 20 του χρόνια ο Σιπιόνι που κυρίως είναι εξάρι είναι προϊόν scouting και ένα παιδί δυνατό, σοβαρό, προσηλωμένο και άκρως μαχητικό. Από τις πρώτες στιγμές που έπιασε μπάλα με τη φανέλα του Ολυμπιακού έδειξε το τι μπορεί να προσφέρει. Ενδεχομένως να πρέπει να δείξει λίγο προσοχή με το θέμα των καρτών, όμως ως γενική εικόνα είναι ένας χαφ που στέκεται μία χαρά και για βασικός στον Ολυμπιακό παρότι βρίσκεται στους πρώτους του μήνες στον σύλλογο.

Ναι όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στον Ταρέμι αλλά σκεφτείτε τις διαφορές. Ο Ιρανός έχει σούπερ καριέρα πίσω του και σε μεγάλες ομάδες. Ο Σιπιόνι τώρα ξεκινά και έχει και ποδοσφαιρικό θάρρος και θράσος και πολύ μεγάλο ταλέντο.

Ο Ολυμπιακός έχει και νέους παίκτες από τους οποίους περιμένει περισσότερα

Σε επίπεδο νέων προσθηκών ο Ολυμπιακός έχει αρκετά ακόμα πρόσωπα από τα οποία περιμένει να τον βοηθήσουν σαφώς περισσότερο. Στο κέντρο είναι ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Πήρε τα credits του προπονητή του στο Ολυμπιακός - Βόλος (5-0) αλλά δεν αρκεί αυτό.

Η 2η περίπτωση είναι ο εξτρέμ Στρεφέτσα, που επίσης με Βόλο άρχισε να δείχνει ανοδική αγωνιστική πορεία έχοντας συμμετοχή σε 2 από τα 5 γκολ. Και μία τρίτη είναι αυτή του έμπειρου Καμπελά, που δείχνει μεγάλη διάθεση αλλά ακόμα δεν έχει ξεδιπλώσει στο φουλ το δημιουργικό και επιθετικό ταλέντο του.

Είναι δηλαδή 3 τουλάχιστον νέες προσθήκες από τις οποίες υπάρχουν έξτρα απαιτήσεις. Όταν παίζεις στον Ολυμπιακό άλλωστε ο πήχης είναι πάντα πολύ ψηλά. Όσο πιο ψηλά μπορεί να τοποθετηθεί.

Ο Ολυμπιακός με τις υποχρεώσεις που έχει θα τους χρειαστεί όλους τους παίκτες του. Όλοι θα πρέπει να αποδώσουν αναλόγως, αρχής γενομένης από τα εντός έδρας ματς με Άρη και Αϊντχόφεν, τα οποία είναι κομβικότατο για τους Πειραιώτες το να πάρουν νίκες. Πρώτα χρονικά με τον Άρη και μετά με τους Ολλανδούς.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ότι είπε στις τηλεοπτικές του δηλώσεις, ανέφερε και στους παίκτες του. Δεν υπάρχει προς το παρόν Αϊντχόφεν. Υπάρχει ο Άρης, όπως τους τόνισε, που τους κάλεσε να το αντιμετωπίσουν ως ένα ντέρμπι που πρέπει να παίξουν καλά και να νικήσουν.