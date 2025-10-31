Σιπιόνι: «Η αυτοπεποίθηση μας έχει ανέβει πολύ»

Οι δηλώσεις του Λορέντσο Σιπιόνι στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός λίγες μέρες πριν το σπουδαίο ματς με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο (4/11, 22:00) καλείται να διευρύνει το νικηφόρο του σερί στο πρωτάθλημα στον αγώνα με τον Άρη των πολλών απουσιών στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (1/11, 20:00).

Ο Λορέντσο Σιπιόνι μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του ματς με τους Θεσσαλονικείς και στάθηκε στην ανεβασμένη ψυχολογία των ποδοσφαιριστών των Πειραιωτών μετά τα καλά αποτελέσματα και την ευρεία νίκη επί του Βόλου.

Οι δηλώσεις του Σιπιόνι

Για το ματς με τον Βόλο: «Πάντα σε βοηθάει να κερδίζεις τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό να νικάς, ειδικά όταν το συνδυάζεις με τον τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Βόλο. Η αυτοπεποίθηση μας, έχει ανέβει πολύ».

Για το ματς με τον Άρη: «Νομίζω πως θα είναι ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι, όμως αν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έχουμε την σκέψη μας σε αυτό το παιχνίδι, τότε πιστεύω πως με την βοήθεια του κόσμου μας θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την προσαρμογή του: «Νιώθω πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Με τους συμπαίκτες που έχω δεν τίθεται κανένα θέμα προσαρμογής. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, νοιώθω υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Προπονούμαι και δουλεύω καθημερινά για να κερδίζω χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια που έχουμε».