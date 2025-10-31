Ολυμπιακός: Ευτυχισμένος μπαμπάς ο Πιρόλα, η σύζυγός του γέννησε κοριτσάκι
Ο Λορέντζο Πιρόλα, ο εκ των βασικών στόπερ του συλλόγου του Ολυμπιακού, είναι από την Πέμπτη ο πλέον ευτυχισμένος άνθρωπος μετά τη γέννηση της κόρης του.
Η Μαρτίνα, σύζυγος του Λορέντζο Πιρόλα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και ο Ιταλός έκανε μία ανάρτηση γεμάτος χαρά. Η μικρή γεννήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και ο διεθνής στόπερ του Ολυμπιακού είναι πλέον ένας απόλυτα ευτυχισμένος μπαμπάς.
Η γυναίκα του από την άλλη έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram της:
Οι ζωές των τριών μας μόλις άρχισαν. Ατζούρα, 30.10.2025
