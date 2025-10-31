Ο μύθος της ΑΕΚ, Στέλιος Μανωλάς θα περιμένει τους φίλους της ομάδας πριν το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναιτωλικό στο καθιερωμένο «Meet and Greet the Legends».

Όπως συνηθίζει η ΑΕΚ πριν τα εντός έδρας παιχνίδια της προσκαλεί έναν πρώην άσο της ομάδας για φωτογραφίες και αυτόγραφα με τους φίλους της Ένωσης.

Αυτήν την Κυριακή (2/11) πριν από το ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, στο AEK Store θα είναι καλεσμένος ο legend της ομάδας, Στέλιος Μανωλάς.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Meet and Greet the Legends» με τον Στέλιο Μανωλά!

Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, μία από τις «σημαίες» της ΑΕΚ, θα είναι μαζί μας την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην OPAP Arena, πριν τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της ομάδας μας, ο εμβληματικός αμυντικός των δεκαετιών ‘80 και ‘90 που σε ολόκληρη την καριέρα του δεν φόρεσε άλλη φανέλα, θα περιμένει τους οπαδούς στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Σας περιμένουμε!