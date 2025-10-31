Στέλιος Μανωλάς: Στο AEK Store για το Meet & Greet πριν το ματς με τον Παναιτωλικό
Όπως συνηθίζει η ΑΕΚ πριν τα εντός έδρας παιχνίδια της προσκαλεί έναν πρώην άσο της ομάδας για φωτογραφίες και αυτόγραφα με τους φίλους της Ένωσης.
Αυτήν την Κυριακή (2/11) πριν από το ματς με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena, στο AEK Store θα είναι καλεσμένος ο legend της ομάδας, Στέλιος Μανωλάς.
Η ενημέρωση της ΑΕΚ:
«Meet and Greet the Legends» με τον Στέλιο Μανωλά!
Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, μία από τις «σημαίες» της ΑΕΚ, θα είναι μαζί μας την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην OPAP Arena, πριν τον αγώνα με τον Παναιτωλικό.
Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της ομάδας μας, ο εμβληματικός αμυντικός των δεκαετιών ‘80 και ‘90 που σε ολόκληρη την καριέρα του δεν φόρεσε άλλη φανέλα, θα περιμένει τους οπαδούς στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 6 μέχρι τις 8 το βράδυ, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.
Σας περιμένουμε!
