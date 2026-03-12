Το ονειρεμένο σενάριο που αλλάζει την ρεβάνς της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προκριθούν στα προημιτελικά των Europa League και Conference League αντίστοιχα, τότε υπάρχει ένα σενάριο για την ημέρα του αγώνα της Ένωσης.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ρίχνονται στη μάχη της φάσης των «16» σε Europa League και Conference League αντίστοιχα αντιμετωπίζοντας τις Μπέτις και Τσέλιε.

Ο Ανδρέας Δημάτος έκανε μία ανάρτηση στα social media αναφέροντας ένα ονειρεμένο σενάριο για την Ένωση σε περίπτωση που τόσο η ίδια όσο και ο Παναθηναϊκός περάσουν στα προημιτελικά (ισχύει μόνο αν προκριθούν και οι δύο).

Πρόκειται για τη μέρα του αγώνα καθώς από τη στιγμή που δύο ομάδες από την ίδια πόλη έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, τότε μία εκ των δύο θα πρέπει αλλάξει ημερομηνία του ματς.

Αμφότερες θα παίξουν στην έδρα τους τη ρεβάνς των προημιτελικών και είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη του Πάσχα (16/04). Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να αγωνιστεί άλλη μέρα καθώς ο Παναθηναϊκός είναι σε ανώτερη διοργάνωση, με αποτέλεσμα η πιθανότερη ημέρα να είναι την Τετάρτη του Πάσχα (15/04), δηλαδή μία μέρα πριν.

Αναλυτικά:

«Αν προκριθούν ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός επί της Μπέτις και η ΑΕΚ επί της Τσέλιε στους 8 του Europa και του Conference League αντίστοιχα, τότε οι δύο εντός έδρας ρεβάνς στη φάση των 8 δεν γίνεται λόγω city clash να διεξαχθούν την ίδια μέρα, δηλαδή την Πέμπτη του Πάσχα 16 Απριλίου, όπως είναι προγραμματισμένοι.

Για την ΑΕΚ ήταν γνωστό ότι θα είχε εντός έδρας τη ρεβάνς και στην προημιτελική φάση, ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό το αβαντάζ από την Μπέτις, αν την αποκλείσει.

Σε αυτή την περίπτωση το ματς που θα μεταφερθεί θα είναι αυτό της ΑΕΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ανώτερη διοργάνωση.

Πιθανότερη μέρα διεξαγωγής της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια η Τετάρτη του Πάσχα, το αργότερο στις 19.45 ώρα Ελλάδας, χωρίς ακόμα τίποτα να είναι δεδομένο».