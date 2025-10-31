Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις κινήσεις του Γιάννη Αλαφούζου μετά την πρόσληψη του Φράνκο Μπαλντίνι, οι οποίες δρομολογούν τη σύνθεση της νέας ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Σαφέστατα η πρόσληψη του προπονητή με το πιο βαρύ βιογραφικό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το γεγονός της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό, όμως ακόμα και αυτή η συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι μέρος της μεγάλης αλλαγής για την οποία έκανε λόγο ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, είναι πιο σημαντικές οι αλλαγές που γίνονται και ετοιμάζονται για τη δομική ανακατασκευή της ΠΑΕ! Διότι παρότι το όραμα του Αλαφούζου είναι να μπει ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα πρωταθλητής στον Βοτανικό, αν πετύχει το πλάνο αναδιοργάνωσης της ΠΑΕ η ομάδα του θα κάνει ένα μεγάλο, καθοριστικό βήμα προς την ανεξαρτητοποίηση από τον εκάστοτε κόουτς της ομάδας, στο βαθμό ασφαλώς που αυτό ενδείκνυται.

Διανύουμε τις ημέρες της μεγαλύτερης σε εύρος και συντομότερης σε χρονικό πλαίσιο στελεχιακής αναδόμησης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεδομένης της απόφασης που είχε πάρει ουσιαστικά από το προηγούμενο καλοκαίρι ο Αλαφούζος. Δεν το έκανε το καλοκαίρι, το έκανε το φθινόπωρο, χωρίς να αισθάνεται ότι παίρνει ρίσκο. Θεωρώντας απλώς ότι κάνει αυτό που έπρεπε να είχε κάνει πολύ καιρό πριν.

Χαρακτηριστικά γεγονότα

α) Απέλυσε το απόγευμα της ήττας από την Κηφισιά τον Βιτόρια χωρίς καν να έχει προϋπολογίσει ποιος θα καθόταν στον πάγκο της ομάδας τρεις μέρες μετά στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Athens Kallithea (τελικά ανέλαβε την ευθύνη ο τεχνικός της Κ19, Δημήτρης Κοροπούλης)

β) Μέσα σε λίγες ημέρες απέλυσε και τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, για τον οποίο οι φήμες κυκλοφορούσαν εδώ και πολύ καιρό.

γ) Είχε αποφασίσει με τον Φράνκο Μπαλντίνι να αλλάξει τον Χρήστο Κόντη ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων, διότι όταν τελικά τελεσφόρησαν η έρευνα αγοράς και οι επαφές και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με προπονητή, απλώς… απολύθηκε ο Κόντης.

Τι είχε πει σχετικά στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου παρουσίασης του Μπενίτεθ ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ; «Ο Παναθηναϊκός προχωρά μπροστά, με σχέδιο και αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλά μία αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μιας συνολικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης. Τόσο του ποδοσφαιρικού όσο και διοικητικού τομέα. Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ. Έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο, αναγέννησης και εκσυγχρονισμού του Παναθηναϊκού, το οποίο κορυφώνεται με την κατασκευή του νέου γηπέδου μας, στο κέντρο της Αθήνας. (...) Με την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και ο Παναθηναϊκός στοχεύει ψηλότερα από ποτέ, εκεί που του αξίζει να βρίσκεται, στην κορυφή. Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας αλλά είναι ένας ηγέτης που γνωρίζει πως να εμπνέει και να καθοδηγεί μία ομάδα».

Ποιες ήταν λοιπόν οι κινήσεις του το τελευταίο δίμηνο εκτός από τις απολύσεις προπονητών και τεχνικού διευθυντή;

*Η πρώτη απόφαση του Αλαφούζου ήταν η πρόσληψη του Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος δεν έχει εργαστεί σε σύλλογο τα τελευταία επτά χρόνια, αλλά έχει θητεύσει – όντας “κολλητός” του Φάμπιο Καπέλο - μεταξύ άλλων σε Ρόμα, Τότεναμ, Εθνική Αγγλίας, Ρεάλ Μαδρίτης και προφανώς έχει πάρα πολλές ανοιχτές πόρτες, ειδικά στην Ιταλία και στην Αγγλία. Ο Ιταλός, o οποίος με τη βοήθεια ελληνικών πηγών και ξένων συνεργατών του με ελληνικές πηγές, ήταν εξαιρετικά ενημερωμένος για τα τεκταινόμενα στον Παναθηναϊκό, δέχθηκε να αναλάβει το πόστο του προσωπικού συμβούλου του Αλαφούζου. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ τον ανέφερε στη δήλωσή του πριν από την παρουσίαση του Μπενίτεθ, αλλά ο Μπαλντίνι που κίνησε τα νήματα στη μετά Βιτόρια εποχή, δεν θα αναλάβει πόστο στην ΠΑΕ. Ο Ιταλός πρότεινε στον Αλαφούζο τρεις υποψήφιους CEO. Κατά σειρά... ιεραρχίας τον πρώην υπεύθυνο διεθνών σχέσεων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και πρόεδρο της ΕΠΟ, Σοφοκλή Πιλάβιο, τον πρώην αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη και τον πρώην αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπεύθυνο για το Εμπορικό Τμήμα και το Τμήμα Marketing της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και venue manager στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βαγγέλη Χρυσοχόο. Χαρακτηριστικό της επίδρασής του στον Αλαφούζο είναι ότι δική του πρόταση είναι η συνέντευξη Τύπου που προανήγγειλε ο Αλαφούζος για τα προγούμενα, τα τωρινά και τα επόμενα του Παναθηναϊκού...

* Ο Πιλάβος αρνήθηκε ευγενικά την πρόταση του Αλαφούζου (παραμένει ανοιχτό ακόμα να αναλάβει το γραφείο του τη νομική εκπροσώπηση της ΠΑΕ) και η δεύτερη κίνηση ήταν η επανενεργοποίηση του Λεωνίδα Μπουτσικάρη. Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ήδη έχει αναλάβει εκτελεστικό ρόλο σε σειρά θεμάτων (μεταγραφή Τεττέη – Παντελίδη και αρκετά άλλα ζητήματα), όμως είναι ερωτηματικό αν και πότε θα αναλάβει και τυπικά πόστο στην ΠΑΕ, λόγω της ενασχόλησης και με το δικηγορικό γραφείο του.

*Η τρίτη κίνηση ήταν η προσέγγιση του Στέφανου Κοτσόλη. Το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμα οριστικά, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το πράσινο φως από τον μεγαλομέτοχο της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα, που ήταν το πιο σημαντικό και για τις δύο πλευρές, δεδομένης της πολύχρονης συνεργασίας και του δεσμού του ηγέτη της ΠΑΕ Κηφισιά με τον 46χρονο πρώην διεθνή κίπερ του Τριφυλλιού. Το πιο πιθανό είναι ο τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς να αναλάβει το πόστο το αθλητικού διευθυντή. Δηλαδή να είναι κοντά στον Μπενίτεθ, ο πιο στενός «διοικητικός» συνεργάτης του, να αναλάβει την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος (σκάουτινγκ, ιατρικό τιμ κλπ) και να βοηθά στις πωλήσεις και στις μεταγραφές τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή εβδομάδα.

* Συνοδευτικά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει προσλάβει τον Γιώργο Σταθόπουλο ως chief commercial officer για την αλλαγή/ενίσχυση του εμπορικού τμήματος.

Τα... μελλούμενα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

*Πάρα πολλοί θεωρούν ότι στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου θα γίνει… κοσμογονία λόγω Μπενίτεθ, όμως το πιο πιθανό είναι ο Παναθηναϊκός να κάνει τις μεταγραφές που θα έπρεπε να κάνει βάσει των αναγκών που έχουν παρουσιαστεί και οι οποίες θα ήταν οι ίδιες αν στον πάγκο καθόταν ο Κόντης ή ο Βιτόρια. Ο στόχος είναι να γίνει η μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ το καλοκαίρι, όταν ο διάσημος Ισπανός κόουτς θα έχει πλήρη εικόνα για το ρόστερ της ομάδας, η αγορά (ως… καλοκαιρινή) θα είναι πιο ανοιχτή με περισσότερες επιλογές και ο Μπενίτεθ θα έχει τη δυνατότητα να χτίσει τη δική του ομάδα. To καλοκαίρι λήγουν επτά συμβόλαια: των δανεικών Σάντσες, Λαφόν, Ζαρουρί και των Κώτσιρα, Τζούρισιτς, Μλαντένοβιτς, Μαντσίνι. Όμως, όπως αποδείχθηκε και εφέτος στις περιπτώσεις Μαξ και Βιλένα το πορτοφόλι του Αλαφούζου αυτή την περίοδο μπορεί να ικανοποιεί με εκατομμύρια ευρώ ακόμα και παίκτες ανενεργούς που δεν κατάφεραν να βρουν ομάδα!



*Ο Αλαφούζος αυτή την περίοδο είναι «ανοιχτός» μόνο σε προτάσεις για «συμπαίκτες» στην ΠΑΕ. Μετά από την κατασκευή του γηπέδου θα είναι ανοιχτός και για πώληση των μετοχών του.