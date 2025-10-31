Αλεσάντρο Μπιάνκο: Ο Ιταλός που αλλάζει το ρυθμό του ΠΑΟΚ και κάνει τον Λουτσέσκου να χαμογελάει

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο ήρθε αθόρυβα στη Θεσσαλονίκη, αλλά κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη του Ραζβάν Λουτσέσκου. Με ένταση, καθαρό μυαλό και αγωνιστική παιδεία, ο 22χρονος Ιταλός δείχνει πως μπορεί να εξελιχθεί στο χαφ που έλειπε από τον ΠΑΟΚ.

Οι τελευταίες εμφανίσεις του Αλεσάντρο Μπιάνκο δεν ήταν απλώς μια καλή παρουσία ενός νέου παίκτη που ψάχνει ρυθμό. Ήταν η επιβεβαίωση ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει έναν, επιπλέον, ποδοσφαιριστή που μπορεί να εμπιστευθεί σ’ αυτό το δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ.

Ο 22χρονος Ιταλός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με δανεισμό από τη Φιορεντίνα, έδειξε για ακόμη μία φορά πως έχει προσαρμοστεί πλήρως, αποδίδοντας με συνέπεια, καθαρό μυαλό και ωριμότητα.

Στο τελευταίο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας εναντίον της ΑΕΛ Novibet (4-1) η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» είχε «ιταλικό χρώμα», με την ταυτόχρονη παρουσία των Βολιάκο και Μπιάνκο, με τον δεύτερο να προσθέτει ακόμη μια πολύ καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του, μετά απ’ αυτό κόντρα στη Λιλ, δείχνοντας στον Ραζβάν Λουτσέσκου ότι είναι πανέτοιμος, έχει προσαρμοστεί και μπορεί να τον υπολογίζει.

Η τελευταία ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είχε έντονο «ιταλικό» χρώμα, με τη συνύπαρξη των Βολιάκο και Μπιάνκο, όμως ο δεύτερος ήταν αυτός που ξεχώρισε, όπως είχε κάνει και λίγες μέρες νωρίτερα στο ματς με τη Λιλ. Με τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο, τη σιγουριά στις μεταβιβάσεις και το διάβασμα των φάσεων, ο Μπιάνκο δείχνει έτοιμος να αποτελέσει βασικό εργαλείο στη μεσαία γραμμή του «Δικεφάλου», που αναμένεται να ισχυροποιηθεί με την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη.

Πριν από λίγες μέρες γράψαμε για τον «Μεϊτέ των μεγάλων αποδείξεων», ο Οζντόεφ ήρθε με δύο γκολ εναντίον του Βόλου να επιβεβαιώσει την χρησιμότητά του και να ανακηρυχθεί παίκτης της εβδομάδας», ενώ την ώρα που ο Καμαρά μπήκε στα «πιτς» εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Μπιάνκο. Το «ασπρόμαυρο» κέντρο στα καλύτερά του!

Ο Ιταλός παίζει με αυτοπεποίθηση, έχει κίνηση, πάσα, καθαρό πρώτο κοντρόλ και δουλεύει για την ομάδα. Δεν είναι το στατικό «εξάρι» που μένει πίσω, ούτε ένα «οκτάρι» που ψάχνει τη δημιουργία. Είναι χαφ που καλύπτει όλο τον άξονα, κινείται με σωστό timing, παίζει με ένταση και συμμετέχει ενεργά και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού. Κυρίως, όμως, κάνει τον Μεϊτέ να φαίνεται καλύτερα πάνω στο χορτάρι εξ ου και η συνύπαρξή του. Ο Λουτσέσκου βλέπει σε αυτόν έναν ποδοσφαιριστή με θράσος και ποδοσφαιρική παιδεία, που ξέρει πώς να «κουμπώνει» σε σύνολο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο προπονητής δήλωσε πως «είναι πολύ καλός και δυναμικός παίκτης, που φτάνει σε επίπεδο να θεωρείται βασικός», εξηγώντας ότι η ένταξή του ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο προσαρμογής.

Τα νούμερα του στη Λιλ επιβεβαιώνουν τα λόγια:

Ακριβείς πάσες: 16/20 (80%)

16/20 (80%) Πάσες στο αντίπαλο μισό: 4/7 (57%)

4/7 (57%) Πάσες στο δικό του μισό: 12/13 (92%)

12/13 (92%) Επαφές: 30 – Ανεπιτυχείς: 1

30 – 1 Κερδισμένα φάουλ: 1

1 Τάκλιν (επιτυχημένα): 2/2

2/2 Κλεψίματα: 2 – Επανακτήσεις: 3

2 – 3 Μονομαχίες εδάφους (κερδισμένες): 3/4

3/4 Εναέριες μονομαχίες (κερδισμένες): 1/3

Στη Λιλ και απέναντι στην ΑΕΛ, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είδαν τον Μπιάνκο να καταθέτει στο χορτάρι όλα εκείνα τα στοιχεία για τα οποία τον επέλεξαν: ένταση, δύναμη, τεχνική ακρίβεια, επιστροφές και σωστή κάλυψη χώρου.

Τον Ιούνιο ήταν βασικός με την U21 της Ιταλίας στο EURO, στο ματς με την Ισπανία (1-1), ενώ πέρσι κατέγραψε 35 συμμετοχές ως βασικός στη Serie A με τη Μόντσα. Δύσκολα συναντάς ποδοσφαιριστή αυτής της ηλικίας, με τόσες παραστάσεις και ρυθμό, διαθέσιμο για μεταγραφή σε ελληνική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο που όσοι τον ήξεραν απορούσαν πώς αμφισβητήθηκε αρχικά το αν θα μπορούσε να σταθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η εικόνα του μέχρι στιγμής δείχνει έναν χαφ με χαρακτηριστικά που έλειψαν από τον ΠΑΟΚ. Έχει κοντινή πάσα με ασφάλεια, σωστή αντίδραση στις μεταβάσεις, δύναμη και καθαρό μυαλό. Δεν είναι ογκώδης, αλλά χρησιμοποιεί σωστά το σώμα του, καλύπτει χώρους και παίζει με ταχύτητα σκέψης.

Στην Τούμπα λένε πως ο Μπιάνκο είναι «ένα μηχανάκι ιταλικής κατασκευής στη μεσαία γραμμή». Και δεν έχουν άδικο. Είναι ο ποδοσφαιριστής που τρέχει ασταμάτητα, δίνει ενέργεια, πατάει δυνατά και φέρνει στο παιχνίδι την ισορροπία που χρειαζόταν η ομάδα.

Στο συμβόλαιο του υπάρχει ρήτρα αγοράς, είναι προφανώς πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί η ενεργοποίησή της, αλλά αν συνεχίσει έτσι, το καλοκαίρι δύσκολα θα υπάρξει δίλημμα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου χαμογελά γιατί βλέπει στο πρόσωπό του έναν παίκτη που δίνει στην ομάδα του κάτι που της έλειψε: ρυθμό, ταχύτητα και ποδοσφαιρική ισορροπία. Ένα «μηχανάκι» με ιταλική υπογραφή, που δείχνει πως ήρθε για να μείνει.