Χρειάστηκε ένας χρόνος, αρκετή υπομονή και ακόμα περισσότερη δουλειά. Ο Σουαλιό Μεϊτέ φέτος δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είναι ο παίκτης που κουβαλά τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ και θυμίζει κάθε εβδομάδα γιατί τον πίστεψε ο Λουτσέσκου.

Δύο χρόνια πριν, Σεπτέμβριος του 2023, είχα γράψει στο Gazzetta ένα κομμάτι με τίτλο «Δείξε μου τους χαφ σου…». Αφορμή τότε, η πρώτη κοινή εμφάνιση του διδύμου Μεϊτέ – Οζντόεφ στο 0-0 με τον Άρη στην Τούμπα. Ένα ματς που περισσότερο συζητήθηκε για τα «χαμένα» παρά για όσα πραγματικά έγιναν. Κι όμως, εκείνο το βράδυ φάνηκε για πρώτη φορά πως ο ΠΑΟΚ είχε βρει κάτι που έψαχνε καιρό.

Σήμερα, ο Σουαλιό Μεϊτέ είναι η επιτομή του χαφ που ήθελε πάντα ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Γάλλος χαφ, που πέρσι φαινόταν περισσότερο σκιά παρά παρουσία, φέτος μετά από την (πρώτη) καλοκαιρινή προετοιμασία μοιάζει να έχει επιστρέψει για να θυμίσει ποιος είναι. Και ποιος μπορεί να γίνει.

Η απόδοσή του δεν χωράει αμφισβήτηση. Ο ασταμάτητος Μεϊτέ δικαιώνει στο απόλυτο τον προπονητή του – και ίσως, περισσότερο απ’ όλους, τον ίδιο του τον εαυτό. Στα μάτια μου και στα μάτια πολλών, που δεν βλέπουν με οπαδικά γυαλιά, είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Με διαφορά.

Ο Λουτσέσκου το είπε απλά και καθαρά:

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για τα χαρακτηριστικά του Μεϊτέ. Είναι χαφ κορυφαίου επιπέδου στο να κλέβει μπάλες, να καθυστερεί επιθέσεις, να δίνει χρόνο στην ομάδα να ανασυνταχθεί.»

Κι αυτή η σιγουριά του, οι πρώτες γρήγορες πάσες, το κοντρόλ με τη μία, είναι αυτά που έλειπαν πέρσι. Ο φετινός Μεϊτέ παίζει με αυτοπεποίθηση, έχει δέσει άψογα με τον Οζντόεφ, και λειτουργεί σαν σταθερά ασφάλειας για τον προπονητή του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρουμάνος τεχνικός τον χρησιμοποιεί σε κάθε παιχνίδι, από τις 7 Αυγούστου κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ μέχρι σήμερα.

Τρία ματς στη Super League, τέσσερα στα προκριματικά του Europa League, και μετά ασταμάτητα σε Ελλάδα και Ευρώπη: 16 συμμετοχές, 14 βασικός, 2 γκολ, 1 ασίστ, 1.343 λεπτά σε όλους τους αγώνες. Πρώτος σε κλεψίματα στο πρωτάθλημα. Πρώτος σε κατοχή μπάλας. Πρώτος και στην εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησε η ιστορία, η σημερινή εικόνα μοιάζει με προσωπική δικαίωση. Ο «Στρατηγός» των ΠΑΟΚτσήδων, που πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να γκρινιάζει για την απόκτησή του, σήμερα χαμογελάει πλατιά κάθε φορά που τον βλέπει να βγαίνει στο χορτάρι. Στην Ολλανδία το καλοκαίρι, το βλέμμα του Λουτσέσκου όταν έβλεπε τον Μεϊτέ στην προετοιμασία έλεγε πολλά περισσότερα από τις λέξεις.

Ο Γάλλος δεν είναι απλώς ένας χαφ με φυσικά προσόντα. Είναι ο ηγέτης της μεσαίας γραμμής. Διαβάζει το παιχνίδι, προστατεύει τους γύρω του, πατάει δυνατά, απλώνει το σώμα του σαν ασπίδα. Αυτή τη χρονιά θυμίζει τον ποδοσφαιριστή που η Μίλαν και η Μονακό κάποτε είδαν αξία σε αυτόν. Έναν παίκτη με τεχνική, προσωπικότητα, αθλητικότητα και καθαρό μυαλό.

Ο ΠΑΟΚ έχει πια κέντρο που εμπνέει σιγουριά. Ο Οζντόεφ με την εμπειρία, ο Μπιάνκο με το πάθος και τη φρεσκάδα του, ο Καμαρά που αναζητά ρυθμό. Αλλά ο Μεϊτέ είναι ο άξονας. Το σημείο αναφοράς. Εκείνος που κρατάει την ισορροπία, που κάνει τα δύσκολα να φαίνονται απλά.

Αν κάτι εύχεται ο Λουτσέσκου αυτές τις μέρες, είναι να έχει τον Γάλλο του υγιή. Γιατί αν συνεχίσει έτσι, δεν θα είναι υπερβολή να πούμε πως ο Μεϊτέ είναι –επιτέλους– ο χαφ που ο ΠΑΟΚ έψαχνε εδώ και χρόνια.

Και μην ξεχνάμε ότι απομένουν δύο μήνες μέχρι να ενσωματωθεί στην ομάδα ο Χρήστος Ζαφείρης, που θα έρθει για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο τη μεσαία γραμμή του «Δικεφάλου».